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17.05.2019
Интерфакс-АВН

Шойгу поздравил личный состав Главного военно-политического управления ВС РФ со 100-летним юбилеем

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Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Москва. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу высоко оценил вклад Главного политуправления Вооруженных сил в укрепление обороноспособности страны, формирование у личного состава высоких морально-боевых качеств.

Его приветственное слово огласил в четверг на торжественном вечере в театре Российской армии, посвященный 100-летию со дня образования Главного военно-политического управления первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов, говорится в сообщении военного ведомства.

"В юбилей выражаю особые слова благодарности ветеранам-участникам Великой Отечественной войны и старшему поколению Главного политического управления Советской армии и Военно-морского флота, чье мужество, самоотверженность и несокрушимая сила духа являются для молодых сотрудников примером подлинного патриотизма, вдохновляют их на новые свершения во имя Отчизны" , - отмечается в поздравлении.

"Убежден, что личный состав Главного военно-политического управления будет достойно продолжать лучшие традиции своих предшественников и эффективно решать ответственные задачи по обеспечению безопасности Российской Федерации", - подчеркнул Шойгу.

От себя Цаликов добавил: "Российская Федерация сегодня - сильная, мощная страна, не ставящая перед собой задач нести угрозу соседним или иным странам. Единственное, что нами движет - это наша собственная безопасность".

Цаликов также отметил, что роль специалистов военно-политических органов в формировании моральных и духовно-нравственных качеств военнослужащих крайне велика.

"Для того чтобы выполнять это высокое предназначение, конечно надо быть крепкими духом, умом и сердцем, а не только телом. Мы помним, кто отец солдату и мы должны этих отцов в Вооруженных Силах иметь. Позвольте выразить надежду, что мы вместе с вами, при вашей активной работе, с учётом опыта ветеранов исполним это высокое предначертание, которое нам выпало" - сказал он.

В 2018 году в соответствии с решением президента Российской Федерации было создано Главное военно-политическое управление Вооруженных сил РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Цаликов Руслан
Шойгу Сергей
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