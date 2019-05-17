В 2019 году Индия впервые примет Армейские международные игры "АрМИ". Об этом сообщило индийское новостное издание "NDTV Кхабар".

Официальный представитель минобороны Индии полковник Аман Ананд подчеркнул, что в рамках "АрМИ-2019" Индия не только впервые примет участие в играх, но и сама предоставит площадку для их проведения.

Сообщается, что с 6 по 14 августа в индийском городе Джайсалмер, расположенном посреди пустыни Тар в штате Раджастхан, пройдёт конкурс "Отличники войсковой разведки". По заявлению Амана Ананда, в данном конкурсе примут участие команды из восьми стран: России, Казахстана, Беларуси, Армении, Узбекистана, Зимбабве, Китая и Индии. Официальный представитель минобороны Индии также отметил, что 1415 мая военная делегация из России посетила Джайсалмер для оценки уровня готовности объектов для проведения "АрМИ-2019".

V Армейские международные игры "АрМИ" пройдут с 3 по 17 августа 2019 года. В проведении конкурсов будут задействовано 10 стран: Россия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Монголия и Узбекистан. Ожидается, что в "АрМИ-2019" примут участие более 6000 военнослужащих из 30 стран мира.