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17.05.2019
Военно-промышленный курьер

Минтранс РФ решило снизить квоту на трудоустройство иностранных пилотов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Минтранс РФ планирует снизить квоту на трудоустройство иностранцев в качестве командиров воздушного судна (КВС) гражданской авиации с двухсот до ста человек в год. Соответствующий проект постановления правительства ведомство разместило на портале regulation.gov.ru.

Российские авиакомпании получили право трудоустраивать иностранцев на должности КВС с 2014 года. Если компании не выбирают квоту в течение года, оставшиеся позиции могут использоваться в следующем. Такая мера вводилась для борьбы с дефицитом командиров в РФ.

Но, как указывается в материалах к проекту, установленная ранее квота в данный момент "превышает потребность эксплуатантов": в действительности должности КВС замещают около 30 иностранных граждан.

Проект готовился по поручению зампреда правительства Татьяны Голиковой, отмечается в материалах.

Об очередном сборе заявок на прием иностранных КВС Росавиация объявляла в августе 2018 года. Из 377 доступных на тот момент квот в течение месяца были выбраны 240, в частности, авиакомпании группы Аэрофлот забрали квоты на 150 иностранных командиров, "ЮТэйр" - 35, грузовая AirBrigeCargo - 30. Сколько иностранцев было фактически трудоустроено, авиакомпании не сообщали.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Россия
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