Войти
17.05.2019
Военное обозрение

ОСК обнаружила у АПЛ проекта Ясень-М ряд конструктивных недочётов

1056
0
0

Проходящие испытания многоцелевой атомной подводной лодки "Казань" проекта 885М (Ясень-М) выявили ряд конструктивных недочетов. Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов.

Источник изображения: topwar.ru

По словам Рахманова, идущие в настоящее время испытания подлодки "Казань" выявили несколько недочетов в усовершенствованном проекте "Ясень-М".

Испытания лодки идут непросто. В первую очередь, речь об отработке систем управления, которые на этой субмарине применяются впервые. К тому же, не буду скрывать, выявился ряд конструктивных недочетов

- рассказал он, не пояснив, какие именно недочеты выявлены на субмарине.

При этом Рахманов отметил, что ОСК "прикладывают все усилия для завершения испытаний и получения боеготовой субмарины до конца нынешнего года". Однако он не уверен, что за оставшееся время удастся исправить все недочеты подлодки.

Однако вопрос, удастся ли нам за оставшееся время завершить отделку "Казани", остается открытым

- резюмировал глава ОСК.

В марте этого года Рахманов сообщил, что испытания подлодки "Казань" идут нормально, однако она может быть не передана флоту из-за срывов графика испытаний в 2018 году.

АПЛ "Казань" - первая многоцелевая атомная подводная лодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М") была спущена на воду 31 марта 2017 года. По сравнению с проектом "885 "Ясень" новая субмарина получила множество улучшений и новых систем, не применявшихся на подлодках ранее. Субмарины проекту "Ясень-М" имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения - 520 метров, экипаж - 64 человека, автономность - 100 суток, подводную скорость - 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".

Планируется, что лодка до конца года будет передана ВМФ РФ и войдет в состав Северного флота, где уже проходит службу головная субмарина серии "Ясень" - "Северодвинск".

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Казань АПЛ
П-800 Оникс
Компании
ОСК
Проекты
885 Ясень
Калибр КР
СФ
Похожие новости
21.03.2019
ОСК будет сдавать по две-три атомных подлодки в год - Рахманов
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
22.12.2016
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 03:47
  • 79
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 18.05 03:27
  • 2
"Армату" предлагают снабдить системой разведки "Глаз"
  • 18.05 03:13
  • 5
Новый канал: как авианосцы США проникнут в Черное море
  • 18.05 03:13
  • 2
В МИД РФ прокомментировали территориальные претензии Эстонии
  • 18.05 03:04
  • 2
Испытания выявили недочеты в конструкции атомной подлодки "Казань"
  • 18.05 02:07
  • 3
Россия начала поставки истребителей Су-30СМ в Беларусь
  • 17.05 22:04
  • 25
Путин: у Минобороны должна быть четкая информация об армиях иностранных государств
  • 17.05 21:57
  • 10
Начались оценочные испытания снайперской винтовки "Уголек"
  • 17.05 21:27
  • 1
Названа точность гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
  • 17.05 20:00
  • 44
Путин захотел 76 Су-57
  • 17.05 19:45
  • 48
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 17.05 19:43
  • 82
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 17.05 19:39
  • 9
Путин рассказал о скидке на Су-57
  • 17.05 19:21
  • 1
Российские ученые планируют начать строить обсерватории на Луне в начале 2030-х годов
  • 17.05 19:20
  • 3
Лётчики-испытатели уклончиво ответили президенту на вопрос "нравится ли Су-57"