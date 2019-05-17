ОСК обнаружила у АПЛ проекта Ясень-М ряд конструктивных недочётов

Проходящие испытания многоцелевой атомной подводной лодки "Казань" проекта 885М (Ясень-М) выявили ряд конструктивных недочетов. Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов.

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По словам Рахманова, идущие в настоящее время испытания подлодки "Казань" выявили несколько недочетов в усовершенствованном проекте "Ясень-М".

Испытания лодки идут непросто. В первую очередь, речь об отработке систем управления, которые на этой субмарине применяются впервые. К тому же, не буду скрывать, выявился ряд конструктивных недочетов

- рассказал он, не пояснив, какие именно недочеты выявлены на субмарине.

При этом Рахманов отметил, что ОСК "прикладывают все усилия для завершения испытаний и получения боеготовой субмарины до конца нынешнего года". Однако он не уверен, что за оставшееся время удастся исправить все недочеты подлодки.

Однако вопрос, удастся ли нам за оставшееся время завершить отделку "Казани", остается открытым

- резюмировал глава ОСК.

В марте этого года Рахманов сообщил, что испытания подлодки "Казань" идут нормально, однако она может быть не передана флоту из-за срывов графика испытаний в 2018 году.

АПЛ "Казань" - первая многоцелевая атомная подводная лодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М") была спущена на воду 31 марта 2017 года. По сравнению с проектом "885 "Ясень" новая субмарина получила множество улучшений и новых систем, не применявшихся на подлодках ранее. Субмарины проекту "Ясень-М" имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения - 520 метров, экипаж - 64 человека, автономность - 100 суток, подводную скорость - 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".

Планируется, что лодка до конца года будет передана ВМФ РФ и войдет в состав Северного флота, где уже проходит службу головная субмарина серии "Ясень" - "Северодвинск".