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17.05.2019
Известия.ru

Испытания выявили недочеты в конструкции атомной подлодки "Казань"

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Испытания многоцелевой атомной подводной лодки "Казань" выявили несколько конструктивных недочетов в усовершенствованном проекте 885М ("Ясень-М"). Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

По его словам, испытания идут непросто. "В первую очередь речь об отработке систем управления, которые на этой субмарине применяются впервые", — цитирует его в четверг, 16 мая, "РИА Новости". В ОСК делают всё возможное, чтобы завершить испытания и получить боеготовый образец до конца 2019 года, добавил Рахманов.

Вопрос о том, удастся ли за оставшееся время завершить отделку "Казани" и получить боеготовый образец до конца года, открыт, уточнил он, пишет "Газета.ру".

В апреле в Санкт-Петербурге начались опытно-конструкторские работы под шифром "Лайка" по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения. Работы будет вести морское бюро машиностроения "Малахит".

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  • В новости упоминаются
Продукция
Казань АПЛ
Компании
ОСК
Проекты
885 Ясень
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2 комментария
№1
17.05.2019 17:30
Хреновые дела...Штабным нужно было думать,прежде чем отказываться от достройки АПЛ типа ЩУКА-Б и АНТЕЙ-М в пользу новых сырых проектов...Но с этим процессом у них,увы,неважно и что самое плохое,виновных не наказывают...и не увольняют..
+2
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№2
18.05.2019 03:04
Многоцелевые Бореи с КР Циркон в сложившейся ситуации (до начала серийного производства АПЛ 5-го поколения)  могут стать оптимальным вариантом для переоснащения подводного флота,
технология производства отлажена, детские болезни излечены, методики подготовки экипажей освоены....
0
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