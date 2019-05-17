Испытания выявили недочеты в конструкции атомной подлодки "Казань"

Испытания многоцелевой атомной подводной лодки "Казань" выявили несколько конструктивных недочетов в усовершенствованном проекте 885М ("Ясень-М"). Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

По его словам, испытания идут непросто. "В первую очередь речь об отработке систем управления, которые на этой субмарине применяются впервые", — цитирует его в четверг, 16 мая, "РИА Новости". В ОСК делают всё возможное, чтобы завершить испытания и получить боеготовый образец до конца 2019 года, добавил Рахманов.

Вопрос о том, удастся ли за оставшееся время завершить отделку "Казани" и получить боеготовый образец до конца года, открыт, уточнил он, пишет "Газета.ру".

В апреле в Санкт-Петербурге начались опытно-конструкторские работы под шифром "Лайка" по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения. Работы будет вести морское бюро машиностроения "Малахит".