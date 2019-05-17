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17.05.2019
Газета.ru

"Это я оговорился": кто раскрыл секреты Роскосмоса

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Источник изображения: gazeta.ru

Как в интернет попали "секретные" данные о российских спутниках

Главный конструктор режимного космического предприятия заявил об утечке в интернет секретных данных о российских спутниках. Новость всколыхнула СМИ, однако вскоре конструктор заявил, что информация не была секретной, и он оговорился.



В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались. В компании-разработчике отдельных элементов этих спутников подтвердили достоверность этой информации, назвав публикацию незаконной. "Это было определенное сообщение на конференции, которое не должно было выйти (в публичное пространство)", - пояснил РИА "Новости" главный конструктор по литий-ионным аккумуляторам ПАО "Сатурн" Сергей Лихоносов.

Опубликованные сведения взяты из презентации "Сатурна" - разработчика солнечных и аккумуляторных батарей для отечественных космических аппаратов. Она была представлена в Краснодаре в минувшем феврале.

Нелегально распространенная информация включает в себя количество спутников, их названия, а также названия предприятий, которые осуществляют опытно-конструкторские работы, и сроки запусков.

"Мы будем предпринимать соответствующие действия к тому, кто это выложил", - добавил Лихоносов.

Как сообщается на сайте ПАО "Сатурн", предприятие входит в перечень стратегических предприятий России, включено в список основных акционерных обществ, в отношении которых "Роскосмос" осуществляет единую государственную политику.

Акционерное общество "Сатурн" было организовано в 1964 году и специализируется на разработке и производстве химических и физических источников тока, датчиковой и преобразовательной аппаратуры, электрохимических генераторов и изделий электротехники специального и общепромышленного назначения. За годы своего существования ПАО "Сатурн" оснастило солнечными и аккумуляторными батареями более 1200 космических аппаратов, эксплуатирующихся на всех типах орбит.

Помимо этого "Сатурн" занимается разработкой и производством никель-водородных, литий-ионных аккумуляторных батарей для космических аппаратов различного назначения и других областей применения, производством контрольно-испытательного оборудования. За годы своего существования ПАО "Сатурн" оснастило солнечными и аккумуляторными батареями более 1200 космических аппаратов, эксплуатирующихся на всех типах орбит.

ПАО "Сатурн" включено в перечень основных акционерных обществ, в отношении которых Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" осуществляет единую государственную политику и является стратегическим предприятием.

Позднее стало известно, что в упомянутую презентацию вошли как уже созданные космические аппараты, так и новые спутники. Среди уже созданных аппаратов упоминаются спутники "Луч", "Глонасс-К2", аппарат военной связи "Благовест". Среди новых - "Сфера-В", "Сфера-С", "Геракл-КВ". Все эти аппараты производства "Информационных спутниковых систем" им. М. Ф. Решетнева (ИСС).

Также в презентации упоминаются проекты производства НПО им. С. А. Лавочкина - "Луна-Ресурс", "Луна-Глоб", "Нивелир", "Резонанс-РМ", производства РКЦ "Прогресс" - "Обзор-Р", "Аист-2Д", "Бион-М", проекты ЦНИИ химии и механики - "Буревестник-М-АБ", "Буревестник-КА-М-АБ", "Напряжение-СБ", "Нивелир-АСБ", "Нумизмат-АБ".

Позднее главный конструктор по литий-ионным аккумуляторам ПАО "Сатурн" Сергей Лихоносов заявил ТАСС, что информация о новых проектах спутников прошла соответствующий контроль и могла быть опубликована.

"Она [информация] была оглашена на конференции. Это была 28-я международная конференция "Автономные источники питания" в "Интербате" в Москве. Информация прошла соответствующий контроль и опубликована", - сообщил Лихоносов. По его словам, информация о том, что ПАО "Сатурн" будет предпринимать какие-то действия по отношению к тому, кто выложил презентацию в сеть является ошибочной.

"Это я немного оговорился", - отметил конструктор, пояснив, что материалы могли быть опубликованы.

Накануне стало известно о бегстве за рубеж одного из топ-менеджеров режимного предприятия Роскосмоса - гендиректора Научно-исследовательского института космического приборостроения (НИИ КП) Юрия Яскина.

НИИ КП является ведущим предприятием Роскосмоса по контролю и обеспечению стойкости электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов к ионизирующим излучениям космического пространства. В апреле Яскину было разрешено выехать в командировку в Европу, для этого первый отдел предприятия выдал директору загранпаспорт.

Однако по окончании срока командировки директор в Россию не вернулся, а отправил в Роскосмос заявление об увольнении "по собственному желанию". "Яскин был директором, прислал заявление об увольнении по собственному желанию из-за границы и покинул пост 17 апреля. Теперь им занимаются компетентные органы", - подтвердили в корпорации.

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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-К
Компании
ИСС Решетнева
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