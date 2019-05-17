Космонавты заменили на МКС блок очистки атмосферы от углекислого газа

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин провели небольшие ремонтные работы в системе "Воздух"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин на майских праздниках заменили блок очистки атмосферы от углекислого газа на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

"Олег Кононенко и Алексей Овчинин успели провести и небольшие ремонтные работы, заменив блок очистки атмосферы от углекислого газа в системе "Воздух", - говорится в сообщении, размещенном на странице госкорпорации в соцсети "ВКонтакте".

Система "Воздух" захватывает и высвобождает в забортное пространство углекислый газ (СО2). Далее кислород восполняется "за счет электролиза воды (разложения ее на водород и кислород)" в системе "Электрон".

Также космонавты провели эксперимент по получению чистой воды из урины. Она будет использоваться только для технических нужд. "Один из экспериментов называется "Сепарация". Его цель - получение из урины чистой воды. Переработанная жидкость будет использоваться только для технических нужд, например для получения кислорода", - отметили в Роскосмосе.

В будущем на МКС может появиться подобная штатная бортовая система, что сэкономит грузопоток. В пресс-службе Роскосмоса подчеркнули, что испытание такой системы регенерации воды является важным этапом "подготовки к пилотируемым миссиям на Луну и Марс".

Сейчас на МКС находятся шесть членов экипажа: российские космонавты Кононенко и Овчинин, а также астронавты НАСА Энн Макклейн, Ник Хейг, Кристина Кох и астронавт Канадского астрономического агентства Давид Сен-Жак.