Российские космонавты на майских праздниках испытали систему получения воды из урины

Такая вода будет применяться исключительно в технических целях

Москва. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Экспериментальная установка по получению технической воды из мочи была испытана российскими космонавтами на Международной космической станции, сообщает "Роскосмос".

"В то время, как вся страна отдыхала в майские праздники, работа российских космонавтов на МКС практически не прерывалась. Экипаж был занят проведением научных экспериментов, сбором данных и поддержанием работоспособности космического "города" МКС", - говорится в сообщении госкорпорации.

Одним из проведенных экспериментов называется "Сепарация".

"Его цель - получение из урины чистой воды. Переработанная жидкость будет использоваться только для технических нужд, например, для получения кислорода. В скором времени эта экспериментальная установка может превратиться в штатную бортовую систему, которая даст хорошую экономию для грузопотока", - отметили в "Роскосмосе".

Там пояснили, что испытание системы регенерации воды является важным этапом подготовки к пилотируемым миссиям на Луну и Марс.