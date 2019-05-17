Войти
17.05.2019
Интерфакс-АВН

МАК должен незамедлительно предоставить документацию по сертификационным испытаниям Sukhoi Superjet 100 - Росавиация

820
0
0
Sukhoi Superjet 100
Sukhoi Superjet 100.
Источник изображения: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Росавиация после катастрофы в "Шереметьево" запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) всю информацию о сертификации самолета Sukhoi Superjet 100, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"В связи с публикациями в СМИ Росавиация подтверждает, что в МАК направлен запрос незамедлительно предоставить в ведомство исчерпывающую документацию по результатам сертификационных испытаний самолета "Сухой Суперджет" RRJ-95 (Sukhoi Superjet 100, - "ИФ")", - сказали в Росавиации.

Первичную сертификацию самолета данного типа проводил МАК, уточнили в ведомстве.

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск SSJ-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. 41 человек погиб, 10 пострадали, получив ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
СуперДжет-100
Похожие новости
13.07.2016
На авиасалоне "Фарнборо" представили SSJ-100 и МС-21
25.06.2013
Российская авиация потрясла Парижский авиасалон
01.07.2011
Paris Airshow 2011: Возрождение
08.07.2008
Первые самолеты Sukhoi Superjet поставят с годовой задержкой
27.06.2008
"Сухой" намерен занять доминирующее положение на российском рынке последпродажной поддержки гражданских самолетов
17.08.2007
Российские самолеты готовятся завоевать мир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 03:47
  • 79
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 18.05 03:27
  • 2
"Армату" предлагают снабдить системой разведки "Глаз"
  • 18.05 03:13
  • 5
Новый канал: как авианосцы США проникнут в Черное море
  • 18.05 03:13
  • 2
В МИД РФ прокомментировали территориальные претензии Эстонии
  • 18.05 03:04
  • 2
Испытания выявили недочеты в конструкции атомной подлодки "Казань"
  • 18.05 02:07
  • 3
Россия начала поставки истребителей Су-30СМ в Беларусь
  • 17.05 22:04
  • 25
Путин: у Минобороны должна быть четкая информация об армиях иностранных государств
  • 17.05 21:57
  • 10
Начались оценочные испытания снайперской винтовки "Уголек"
  • 17.05 21:27
  • 1
Названа точность гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
  • 17.05 20:00
  • 44
Путин захотел 76 Су-57
  • 17.05 19:45
  • 48
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 17.05 19:43
  • 82
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 17.05 19:39
  • 9
Путин рассказал о скидке на Су-57
  • 17.05 19:21
  • 1
Российские ученые планируют начать строить обсерватории на Луне в начале 2030-х годов
  • 17.05 19:20
  • 3
Лётчики-испытатели уклончиво ответили президенту на вопрос "нравится ли Су-57"