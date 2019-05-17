Узнали в бою: Сирия показала недостатки российской авиации

Путин сообщил о выявленных в Сирии недостатках российской авиации

Боевое применение российской авиации в условиях вооруженного конфликта в Сирии позволило выявить ряд недостатков стоящих на вооружении ВКС России самолетов и вертолетов. Сейчас ведутся плановые работы по устранению этих проблем. Российская авиация действует в арабской республике на основании договора от 26 августа 2015 года, позволяющего Москве держать в стране военную воздушную группировку.

Благодаря боевому применению российской авиации в Сирии удалось выявить ряд недостатков в техническом состоянии самолетов и вертолетов. Причем эти нюансы было бы невозможно обнаружить при испытании техники на полигонах, заявил президент России Владимир Путин во время военного совещания в Сочи.

По его словам, промышленные предприятия в плановом режиме проводят работу по устранению проявившихся проблем.

Он также отметил, что в этом участники совещания убедились еще при посещении Казанского авиационного завода и 929-го Государственного летно-испытательного центра Минобороны. Президент сообщил, что ему были продемонстрированы современные перспективные самолеты и вертолеты, а также беспилотные летательные аппараты.

В минувший вторник, 14 мая, российский лидер посетил Государственный летно-испытательный центр имени Чкалова, где ему показали современную авиатехнику и вооружения. В частности, глава государства увидел истребитель-перехватчик МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".

Президент также осмотрел авиационную технику, серийно поставляемую Минобороны РФ. В числе увиденного им вооружения были истребители Су-35, Су-30СМ, модернизированный перехватчик МиГ-31БМ и корабельный истребитель МиГ-29К морской авиации ВМФ России.

Посещение летно-испытательного центра являлось частью планов Путина в Ахтубинске. Там глава государства провел совещание по вопросам развития Астраханской области, докладчиками на котором выступали глава Минэкономразвития Максим Орешкин и врио губернатора региона Сергей Морозов.

Очередную серию совещаний по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса президент открыл за день до этого. Первым городом в его командировочном списке была Казань, где он посетил Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова. Там российскому лидеру представили модернизированные самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22 и новый вертолет Ми-38Т, на борт которого президент поднялся для осмотра машины и ознакомления с ее характеристиками.

Путину также продемонстрировали модификации вертолета "Ансат". В отдельном ангаре глава государства осмотрел пассажирский самолет Ту-214, обслуживающий авиалинии средней дальности.

Президент обратил особое внимание на стратегические ракетоносцы Ту-160. Общаясь с рабочими авиазавода имени Горбунова в Казани, он сообщил, что Минобороны РФ рассматривает увеличение объемов их закупок.

Говоря о применении российской авиации в Сирии, отметим, что в прошлом году в САР испытания в полевых условиях прошли два истребителя пятого поколения Су-57.

Как отметил министр обороны Сергей Шойгу, новейшая техника за два дня успешно выполнила программу испытаний, в том числе боевых. О переброске этого вооружения на российскую авиабазу "Хмеймим" ранее сообщили многие СМИ.

"Они действительно были там. Были недолго, два дня. Было два самолета. Их сопровождали самолеты-лаборатории, и самолеты, которые отслеживали все параметры работы оружия", - пояснил Шойгу.

Министр также опроверг подлинность фотографий, на которых якобы запечатлены новейшие истребители в Сирии. "Могу сказать, что уже не 1995 год, - такие самолеты никогда вместе не стоят", - пояснил Шойгу, уточнив, что самолеты все это время были в укрытиях.

Су-57 - это российский истребитель пятого поколения с принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией, обладающей фазированной антенной решеткой. Впервые такой самолет поднялся в воздух в 2010 году. Первую серийную партию из 12 машин собираются поставить на вооружение Воздушно-космических сил в текущем году.

ВКС РФ действуют в Сирии на основании договора от 26 августа 2015 года, позволяющего Москве держать в стране авиационную группировку.

Первые авиаудары по позициям "Исламского государства" (организация запрещена в России) (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России) были нанесены 30 сентября 2015 года. Бомбардировке подверглись скопления военной техники, транспортные средства, склады оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов (ГСМ).

В сентябре 2017 года газета Минобороны "Красная звезда" подвела общие итоги действия российской авиации в арабской республике в течение двух лет. В общей сложности, по ее данным, за это время ВКС России совершили более 92 тыс. авиаударов, уничтожили более 53,7 тыс. боевиков, 8,3 тыс. командных пунктов, 17,2 тыс. опорных пунктов, 970 лагерей подготовки и 9,3 тыс. объектов инфраструктуры террористических организаций.

Кроме того, удары российских войск были направлены на подрыв финансового благосостояния запрещенной в России группировки, которая зарабатывала на торговле энергоресурсами. По данным Минобороны, российская авиация разбомбила 132 станции перекачки топлива и колонн топливозаправщиков, 212 нефтяных месторождений и нефтегазовых комплексов и 6,7 тыс. складов ГСМ.

Лидия Мисник