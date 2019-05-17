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17.05.2019
Военное обозрение

На головном атомном ледоколе "Арктика" начата загрузка ядерного топлива

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На головном атомном ледоколе проекта 22220 "Арктика", строящемся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, началась загрузка ядерного топлива в реакторную установку. Об этом сообщил заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" Вячеслав Рукша.

Источник изображения: topwar.ru

Сегодня большой день - началась первая загрузка топлива в первый ледокол (проекта 22220) "Арктика"

- заявил Рукша на совещании по вопросам развития Северного морского пути.

Ранее сообщалось, что загрузка ядерного топлива в реактор ледокола "Арктика" будет осуществлена во втором квартале этого года, после чего на ледоколе приступят к физическому пуску реактора и комплексным швартовным испытаниям, которые должны занять ориентировочно два с половиной-три месяца. Ходовые испытания ледокола начнутся в конце года, а в 2020 он будет передан заказчику. При этом сообщается, что на ходовые ледокол уйдет в Арктику.

Универсальный атомный ледокол "Арктика" является головным судном проекта 22220 в серии из трех судов, строящихся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по контракту с "Росатомом". В серию также вошли ледоколы "Сибирь", который достраивается на плаву и "Урал", который будет спущен на воду 25 мая этого года.

Главная энергетическая установка ледоколов включает в себя два реактора "Ритм-200" тепловой мощностью 175 МВт каждый. Основное ее преимущество перед другими аналогичными установками заключается в компактности и экономичности, а также энергоэффективной интегральной компоновке.

Особенностью ледоколов проекта 22220 является использование переменной осадки при помощи балластных цистерн. Двухосадочные корабли могут работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах рек, преодолевая лед толщиной до 3-х метров без потери хода. Согласно проектным данным, новые ледоколы станут самыми большими и мощными в мире.

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Продукция
ЛК-60Я
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Балтийский завод
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Ядерный щит
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