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17.05.2019
Военное обозрение

ЗРК ближнего действия "Сосна" получит новое гусеничное шасси

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Холдинг "Высокоточные комплексы" представит на форуме "Армия-2019" модификацию новейшего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Сосна" на новом гусеничном шасси. Об этом сообщил замгендиректора холдинга по внешнеэкономической деятельности Сергей Михайлов.

Источник изображения: topwar.ru

По словам Михайлова, на форуме "Армия" в этом году новейший ЗРК "Сосна" будет представлен на новом гусеничном шасси. В перспективе возможно его расположение и на колесной базе.

"Сосна" будет стоять новом гусеничном шасси. В перспективе этот ЗРК можно поставить на колесный автомобиль. Никаких технических проблем нет, все только зависит от грузоподъемности

- сообщил он, добавив, что зенитный комплекс недавно закончил огневые испытания в рамках государственных. Тесты проводились несколько недель назад, ЗРК показал положительные результаты.

Напомним, что на форуме "Армия-2018" ЗРК "Сосна" демонстрировался на шасси легкобронированного тягача МТЛБ.

Комплекс ближнего радиуса действия "Сосна" разработан в интересах сухопутных войск для прикрытия соединений от различных угроз с воздуха как в движении, так и на позициях. В войсках сменит ЗРК "Стрела-10М", стоящий на вооружении в настоящее время.

ЗРК обеспечивает поражение целей на дальности до десяти километров и высоте до пяти километров в любое время суток и в любую погоду. Может применяться как в автономном режиме, так и в составе подразделения, может вести огонь в движении. Одна боевая машина несет 12 малогабаритных зенитных ракет "Сосна-Р" и оснащена высокоточной оптико-электронной системой управления, защищенной от помех.

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  • В новости упоминаются
Продукция
МТ-ЛБ
Сосна
Стрела-10
Компании
Высокоточные комплексы
Проекты
АРМИ-20XX
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Названа дата презентации ЗРК "Сосна"
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