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17.05.2019
Lenta.ru

Подтверждено наличие недостатков у новейших российских подлодок

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Источник изображения: Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В проекте российских атомных подводных лодок 885М "Ясень-М" обнаружены недостатки. Об этом в интервью РИА Новости сообщил президент "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

По его словам, это конструктивные недочеты, которые были выявлены в ходе испытаний подлодки "Казань" — первого корабля, построенного по модернизированному проекту "Ясень", и второго в этой серии после "Северодвинска", не усовершенствованной субмарины. "Испытания лодки идут непросто. В первую очередь, речь об отработке систем управления, которые на этой субмарине применяются впервые", — отметил глава ОСК.

Рахманов заверил, что в корпорации стараются завершить испытания и получить готовую субмарину до конца текущего года, но пока не знают, удастся ли завершить ее отделку за этот срок.

О недостатках "Северодвинска" и строящихся по проекту 885М подлодок в мае писал автор "Военного обозрения" Максим Климов. Он проанализировал интервью главного конструктора противолодочного комплекса "Пакет-Э/НК" Константина Дробота и сделал вывод, что у российских субмарин, в том числе новейших, нет и в ближайшем будущем не будет эффективной противоторпедной защиты, что является критическим для боеспособности изъяном.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Казань АПЛ
Компании
Климов
ОСК
Проекты
885 Ясень
Робот
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