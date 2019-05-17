Боевой робот "Нерехта" может быть принят на вооружение армии РФ

Боевой робот "Нерехта", который, как сообщали СМИ, после "обкатки" в Сирии прошел необходимую доработку, сейчас испытывают в войсках. Ожидается, что в скором времени этот автоматизированный комплекс может быть принят на вооружение российской армии. По словам главы Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований Олега Мартьянова, в ходе апробации в войсках беспилотная бронированная машина "подтверждает все заявленные характеристики".

Боевой роботизированный комплекс действительно очень востребован военными. Достаточно сказать, что беспилотную "Нерехту" сконструировали сразу в трех вариантах: боевом, как средство артиллерийской разведки и в виде транспортной машины. Но и это не все. Тот же боевой модуль "Нерехты" по желанию заказчика готовы оснастить 12,7-мм пулеметом "Корд" или 7,62-мм танковым пулеметом Калашникова. При необходимости систему вооружения робота-броневика на заводе усилят 30-мм автоматическим гранатометом АГ-30М. А в перспективе - и тяжелым вооружением, в том числе противотанковыми ракетами.

Будущее другой многообещающей новинки - сверхавтономного подводного необитаемого аппарата "Сарма" - обрисовал заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Игорь Денисов. Он сообщил Интерфаксу, что технический проект "Сармы" будет готов в июне. "Это комплексная работа, у нее много характеристик. Изюминка - энергетическая автономность, запас хода должен будет составлять порядка 10 тысяч километров", - отметил Денисов.

Для аппарата создадут соответствующие системы навигации, связи и обеспечения. "Железо" будет появляться поэтапно. Сначала оно станет работать на классических аккумуляторах, дальше - для увеличения автономности - будут использоваться иные движители, которые сегодня находятся на этапе обоснования возможности изготовления", - уточнил Денисов.

"Сарма" - оборонный проект, но он наверняка найдет применение и в гражданской области, например, при исследовании морских глубин. Вот как Денисов объяснил смысл такой многофункциональности: "Автономный аппарат не требует большого количества межоперационных сервисных операций. Ушел на три месяца и вернулся с необходимой информацией из-под воды".

А в государственной корпорации "Росатом" заинтересовались человекоподобным спасательным комплексом. Он тоже создан при активном участии Фонда перспективных исследований и может быть использован для выполнения операций, связанных с большими рисками. Причем - без захода человека на опасную территорию.

Например, этот роботизированный комплекс подходит для работы на ядерных могильниках при сортировке и утилизации радиоактивных отходов.

Юрий Гаврилов