Войти
17.05.2019
ТАСС

ПАО "Сатурн" рассказало о новых проектах российских спутников

1017
0
0
Источник изображения: © Евгений Курсков/ТАСС

Разработчики отметили, что данные о новых проектах контроль до публикации

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. ПАО "Сатурн", которое занимается разработкой и производством солнечных элементов и батарей космического применения, опубликовало в интернете презентацию, в которой описаны как уже созданные космические аппараты, так и новые спутники.

Среди уже созданных аппаратов упоминаются спутники "Луч", "Глонасс-К2", аппарат военной связи "Благовест". Среди новых - "Сфера-В", "Сфера-С", "Геракл-КВ". Все эти аппараты производства "Информационных спутниковых систем" им. М. Ф. Решетнева (ИСС).

Также в презентации упоминаются проекты производства НПО им. С. А. Лавочкина - "Луна-Ресурс", "Луна-Глоб", "Нивелир", "Резонанс-РМ", производства РКЦ "Прогресс" - "Обзор-Р" "Аист-2Д" "Бион-М", проекты ЦНИИ химии и механики - "Буревестник-М-АБ", "Буревестник-КА-М-АБ", "Напряжение-СБ", "Нивелир-АСБ", "Нумизмат-АБ".

Главный конструктор по литий-ионным аккумуляторам ПАО "Сатурн" Сергей Лихоносов заявил, что информация о новых проектах спутников прошла соответствующий контроль и могла быть опубликована.

"Она [информация] была оглашена на конференции. Это была 28-я международная конференция "Автономные источники питания" в "Интербате" в Москве. Информация прошла соответствующий контроль и опубликована", - сообщил Лихоносов.

По его словам, информация о том, что ПАО "Сатурн" будет предпринимать какие-то действия по отношению к тому, кто выложил презентацию в сеть является ошибочной. "Это я немного оговорился", - отметил конструктор, пояснив, что материалы могли быть опубликованы.

ПАО "Сатурн" было организовано в 1964 году и функционировало как многопрофильное предприятие по разработке и производству химических и физических источников тока, датчиковой и преобразовательной аппаратуры, электрохимических генераторов и изделий электротехники специального и общепромышленного назначения. В конце 1980-х - начале 1990-х годов окончательно сформировался профиль предприятия как разработчика солнечных и аккумуляторных батарей для космических аппаратов, контрольно-измерительной аппаратуры для этих изделий.

За годы своего существования ПАО "Сатурн" оснастило солнечными и аккумуляторными батареями более 1200 космических аппаратов, эксплуатирующихся на всех типах орбит.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Глонасс-К
Компании
ИСС Решетнева
НПО Лавочкина
Сатурн НПО
Проекты
Бион КА
ГЛОНАСС
ИТ
Похожие новости
17.05.2019
"Это я оговорился": кто раскрыл секреты Роскосмоса
22.08.2018
Военно-технический форум "Армия-2018" открывается в подмосковном парке "Патриот"
23.12.2016
Владимир Терехов: европейские космические ноу-хау пришли в Россию
06.11.2014
Начальник ЦУП Максим Матюшин: "Наши партнеры в программе МКС заинтересованы, может быть, даже больше, чем мы"
22.09.2011
Пекинский авиасалон 2011 начинает работу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 03:47
  • 79
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 18.05 03:27
  • 2
"Армату" предлагают снабдить системой разведки "Глаз"
  • 18.05 03:13
  • 5
Новый канал: как авианосцы США проникнут в Черное море
  • 18.05 03:13
  • 2
В МИД РФ прокомментировали территориальные претензии Эстонии
  • 18.05 03:04
  • 2
Испытания выявили недочеты в конструкции атомной подлодки "Казань"
  • 18.05 02:07
  • 3
Россия начала поставки истребителей Су-30СМ в Беларусь
  • 17.05 22:04
  • 25
Путин: у Минобороны должна быть четкая информация об армиях иностранных государств
  • 17.05 21:57
  • 10
Начались оценочные испытания снайперской винтовки "Уголек"
  • 17.05 21:27
  • 1
Названа точность гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
  • 17.05 20:00
  • 44
Путин захотел 76 Су-57
  • 17.05 19:45
  • 48
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 17.05 19:43
  • 82
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 17.05 19:39
  • 9
Путин рассказал о скидке на Су-57
  • 17.05 19:21
  • 1
Российские ученые планируют начать строить обсерватории на Луне в начале 2030-х годов
  • 17.05 19:20
  • 3
Лётчики-испытатели уклончиво ответили президенту на вопрос "нравится ли Су-57"