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17.05.2019
Интерфакс-АВН

Расходы на страхование космических запусков будут увеличены почти в 2,5 раза - поправки в бюджет

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Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-06" на космодроме Байконур, 13 сентября
Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-06" на космодроме Байконур, 13 сентября.
Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Расширение программы космических запусков на 2019 год повлекло за собой рост расходов федерального бюджета на страхование. Как следует из проекта поправок в федеральный бюджет на 2019 год, опубликованного Минфином РФ, расходы на обеспечение страхования рисков и ответственности при запуске и летных испытаниях космических аппаратов увеличатся на 1 млрд рублей.

В действующем законе о бюджете расходы по этой строке запланированы в 680 млн рублей. Таким, образом, если поправки будут одобрены, они вырастут почти в 2,5 раза, до 1,68 млрд руб.

Как пояснил "Интерфаксу" глава Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Николай Галушин, увеличение расходов бюджета на страхование космических запусков, скорее всего, "связано с планами нескольких запусков дорогостоящих научных спутников".

В 2019 году "Роскосмос" планирует выполнить 45 пусков ракет, в настоящее время выполнено пять, в том числе запуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-12" с очередным экипажем МКС и космического грузовика "Прогресс МС-11", еще три ракеты отправили на орбиту спутники OneWeb, Egyptsat-A и O3b.

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Россия
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Роскосмос
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
Союз ПКК
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