Создание вертолетного сервисного центра в Перу продолжится в октябре - "Вертолеты России"

Москва. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Работы по созданию вертолетного сервисного центра в Перу будут возобновлены в октябре, сообщили в холдинге "Вертолеты России".

"Мы тесно сотрудничаем с нашими перуанскими коллегами в создании мобильного сервисного центра для обслуживания многоцелевых вертолетов Ми-171Ш в районе города Арекипа. В настоящее время холдинг по контракту с АО "Рособоронэкспорт" завершил первый этап монтажных и пуско-наладочных работ. Проведение дальнейших работ по монтажу и пуско-наладке оборудования по договоренности с перуанской стороной продолжится в октябре",- заявил заместитель генерального директора по послепродажному обслуживанию холдинга Игорь Чечиков, чьи слова привели в пресс-службе "Вертолетов России"

Он сообщил, что работы должны быть завершены в 2019 году.

"Планируем завершить эти работы в текущем году и оказать содействие нашим коллегам при первых ремонтах вертолетов",- сказал Чечиков

Согласно сообщению, сервисный центр будет состоять из трех ремонтных линий: линии капитального ремонта планера вертолетов Ми-171Ш, линии ремонта агрегатов механических систем и линии ремонта авиационного и радиоэлектронного оборудования.