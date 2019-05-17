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17.05.2019
Военно-промышленный курьер

Добрососедские отношения с КНР становятся приоритетом у республик Средней Азии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Построение добрососедских отношений с Китаем - один из важнейших приоритетов внешней политики Казахстана. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Хань Чжэнем.

"Построение добрососедских отношений с Китаем - один из важнейших приоритетов внешней политики Казахстана. Политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между нашими странами представляют собой образец взаимовыгодного и эффективного межгосударственного взаимодействия. Китай является крупнейшим внешнеторговым партнером Казахстана. Объемы двусторонней торговли демонстрируют поступательный рост", - подчеркнул глава государства.

Токаев, поздравив собеседника с успешным проведением форума "Один пояс, один путь", отметил, что идея Си Цзиньпина о возрождении Великого Шелкового пути получила поддержку международного сообщества и доказала свою состоятельность.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы реализации совместных казахстанско-китайских проектов, увеличения объемов казахстанского экспорта органической сельхозпродукции, использования трансграничных рек, развития туризма. Особое внимание было уделено сотрудничеству в транспортно-логистической сфере. В частности, обсуждены перспективы использования потенциала совместного терминала в порту Ляньюньган и сухого порта в СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота", увеличения объема транзитных контейнерных перевозок.

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Страны
Казахстан
Китай
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