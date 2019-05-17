Британские истребители под крылом Су-27 ВКС России сопровождали Ил-22

Истребители ВВС Великобритании "Тайфун" (Typhoon), выполняющие задачи по плану операции Baltic Air Policing на эстонской авиабазе Эмари, дважды поднимались в воздух для сопровождения самолёта Ил-22, следующего под охраной истребителей Су-27 в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Об этом говорится в сообщении, распространенном министерством обороны Великобритании.

В британском военном ведомстве отметили, что королевские ВВС действовали "в безопасной и профессиональной манере", реакция российских пилотов также была "профессиональной и спокойной". Указывается, что британские самолеты два раза сопровождали российский Ил-22 и истребители Су-27, следовавшие вдоль побережья Балтийского моря в сторону российского воздушного пространства.