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17.05.2019
Военно-промышленный курьер

Британские истребители под крылом Су-27 ВКС России сопровождали Ил-22

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Источник изображения: vpk-news.ru

Истребители ВВС Великобритании "Тайфун" (Typhoon), выполняющие задачи по плану операции Baltic Air Policing на эстонской авиабазе Эмари, дважды поднимались в воздух для сопровождения самолёта Ил-22, следующего под охраной истребителей Су-27 в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Об этом говорится в сообщении, распространенном министерством обороны Великобритании.

В британском военном ведомстве отметили, что королевские ВВС действовали "в безопасной и профессиональной манере", реакция российских пилотов также была "профессиональной и спокойной". Указывается, что британские самолеты два раза сопровождали российский Ил-22 и истребители Су-27, следовавшие вдоль побережья Балтийского моря в сторону российского воздушного пространства.

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Страны
Великобритания
Россия
Эстония
Продукция
Ил-22
Су-27
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