Войти
17.05.2019
Военно-промышленный курьер

Политруки легализуются в Российской армии

876
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Госдума в третьем чтении проголосовала за изменения в статью 27 федерального закона "О статусе военнослужащих" в соответствии с указанием президента РФ о создании военно-политических органов Вооруженных сил РФ. Согласно принятому закону, на командиров возложена ответственность за морально-политическое состояние личного состава.

"Командиры являются единоначальниками и отвечают в мирное и военное время за постоянную боевую и мобилизационную готовность, успешное выполнение боевых задач, боевую подготовку, воспитание, воинскую дисциплину, правопорядок, морально-политическое и психологическое состояние подчиненного личного состава", - указано в документе.

В пояснительной записке дается расшифровка "морально-политического и психологического состояния" - это "совокупность личностных идейно-политических установок, морально-нравственных ценностей, поведенческих мотивов и настроений, сложившихся под воздействием системы социально-политических и психологических факторов, влияющих на моральную готовность и психологическую способность личного состава выполнять поставленные задачи".

А в целом все это вместе взятое является "результатом активизации и актуализации ранее воспринятых и осознанных, внутренне принятых личным составом целей государственной политики по обеспечению обороны и безопасности страны, подготовки и применения войск, боевых и иных действий, а также военно-профессиональных, политических, нравственных, правовых, эстетических, общекультурных ценностей, интересов, установок, позиций, взглядов".

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
30.10.2017
Минобороны опубликовало видео испытаний российской "ядерной триады"
27.10.2017
Россия в ходе учений запустила три баллистических ракеты с подлодок и одну с Плесецка
16.05.2016
Истребители МиГ-29 на учениях отразили налет бомбардировщиков Су-34
02.03.2015
Новинки боевой техники России покажут в рамках "Армейских игр - 2015"
13.01.2015
В 2014 году экипажи атомных подводных ракетных крейсеров ВМФ России произвели 4 пуска БРПЛ
06.08.2012
"Чикагская триада" и ее последствия для России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 03:47
  • 79
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 18.05 03:27
  • 2
"Армату" предлагают снабдить системой разведки "Глаз"
  • 18.05 03:13
  • 5
Новый канал: как авианосцы США проникнут в Черное море
  • 18.05 03:13
  • 2
В МИД РФ прокомментировали территориальные претензии Эстонии
  • 18.05 03:04
  • 2
Испытания выявили недочеты в конструкции атомной подлодки "Казань"
  • 18.05 02:07
  • 3
Россия начала поставки истребителей Су-30СМ в Беларусь
  • 17.05 22:04
  • 25
Путин: у Минобороны должна быть четкая информация об армиях иностранных государств
  • 17.05 21:57
  • 10
Начались оценочные испытания снайперской винтовки "Уголек"
  • 17.05 21:27
  • 1
Названа точность гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
  • 17.05 20:00
  • 44
Путин захотел 76 Су-57
  • 17.05 19:45
  • 48
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 17.05 19:43
  • 82
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 17.05 19:39
  • 9
Путин рассказал о скидке на Су-57
  • 17.05 19:21
  • 1
Российские ученые планируют начать строить обсерватории на Луне в начале 2030-х годов
  • 17.05 19:20
  • 3
Лётчики-испытатели уклончиво ответили президенту на вопрос "нравится ли Су-57"