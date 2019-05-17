Политруки легализуются в Российской армии

Госдума в третьем чтении проголосовала за изменения в статью 27 федерального закона "О статусе военнослужащих" в соответствии с указанием президента РФ о создании военно-политических органов Вооруженных сил РФ. Согласно принятому закону, на командиров возложена ответственность за морально-политическое состояние личного состава.

"Командиры являются единоначальниками и отвечают в мирное и военное время за постоянную боевую и мобилизационную готовность, успешное выполнение боевых задач, боевую подготовку, воспитание, воинскую дисциплину, правопорядок, морально-политическое и психологическое состояние подчиненного личного состава", - указано в документе.

В пояснительной записке дается расшифровка "морально-политического и психологического состояния" - это "совокупность личностных идейно-политических установок, морально-нравственных ценностей, поведенческих мотивов и настроений, сложившихся под воздействием системы социально-политических и психологических факторов, влияющих на моральную готовность и психологическую способность личного состава выполнять поставленные задачи".

А в целом все это вместе взятое является "результатом активизации и актуализации ранее воспринятых и осознанных, внутренне принятых личным составом целей государственной политики по обеспечению обороны и безопасности страны, подготовки и применения войск, боевых и иных действий, а также военно-профессиональных, политических, нравственных, правовых, эстетических, общекультурных ценностей, интересов, установок, позиций, взглядов".