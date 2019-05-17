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17.05.2019
Военное обозрение

Названа причина отправки АУГ США к берегам Ирана

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В американской прессе вышел материал, в котором сообщается о якобы корневой причине нового витка напряжённости между США и Ираном. Материал размещён в издании The New York Times.

Источник изображения: topwar.ru

Авторы статьи утверждают, что в США было принято решение об отправке в Персидский залив дополнительных сил американского флота – авианосной ударной группы (АУГ) – в связи с итогами анализа данных спутниковых снимков.

Если верить заявлениям американских репортёров (Джулиан Бэрнес, Эрик Шмитт, Николас Фэндос и Эдвард Вон), то разведка США обнаружила на небольших судах в Персидском заливе "ракеты, которые могут принадлежать КСИР". На основании этого в США, как пишет NYT, решили, что Иран осуществляет подготовку для атаки на объекты Соединённых Штатов, в частности, на объекты 5-го флота ВМС США.

Далее заявлено, что администрация Трампа якобы не проинформировала Конгресс и приняла единоличное решение об отправке в Персидский залив АУГ. Авторы утверждают, что это говорит об отсутствии доверия между администрацией и конгрессменами.

Нужно отметить, что в СМИ ранее появились заявления о якобы намерениях США отправить на Ближний Восток до 120 тысяч военнослужащих. Президент США Трамп назвал эти публикации "фейк-ньюс".

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
США
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