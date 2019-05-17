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17.05.2019
Известия.ru

Utair ожидает начала поставок Boeing 737 MAX в августе-сентябре 2019 года

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Artyom Anikeev/Transport Photo Images

Авиакомпания Utair планирует, что поставки лайнеров Boeing 737 MAX 8 начнутся в августе-сентябре 2019 года, когда будет уверенность в полной их безопасности. Об этом сообщил журналистам в кулуарах выставки HeliRussia 2019 генеральный директор Utair Андрей Мартиросов.

"Как все — надеялись сначала до мая, потом до июня, до июля. Сейчас, наверное, все-таки последние комментарии были о том, что реалистично — это август-сентябрь", — цитирует "РИА Новости" слова Мартиросова.

Utair весной 2018 года разместила заказ на 30 самолетов Boeing 737 MAX 8. Первые поставки ожидалась в апреле этого года.

10 марта 2019 года в Эфиопии потерпел крушение Boeing 737 MAX 8, погибли 157 человек, включая трех россиян. По всему миру, в том числе в США и ЕС, запретили эксплуатацию авиалайнера этой модификации. Министерство транспорта Соединенных Штатов решило создать специальную комиссию для проверки процесса сертификации самолетов этой серии.

Крушение самолета этой же модели компании Lion Air произошло в октябре 2018 года. Из-за этого были проведены масштабные проверки компании Boeing, многие страны отказались от использования модели 737 MAX.

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