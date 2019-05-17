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17.05.2019
Lenta.ru

Секреты российских спутников утекли в сеть

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Источник изображения: Фото: Saturn-kuban.ru

В открытый доступ попали материалы презентации российского разработчика спутниковых батарей "Сатурн" (входит в "Роскосмос"), содержащие засекреченные сведения о космических аппаратах, в частности, названия, сроки запусков и количество спутников, а также шифры опытно-конструкторских работ, сообщает РИА Новости.

"Она незаконно выложена. Это было определенное сообщение на конференции, которое не должно было выйти [в публичное пространство]", — сказал агентству главный конструктор по литий-ионным аккумуляторам "Сатурна" Сергей Лихоносов.

Собеседник заверил, что на предприятии "будут предпринимать соответствующие действия [к тому], кто это выложил".

Как отмечает агентство, упущенные "Сатурном" секретные материалы, озвученные в феврале в Краснодаре, опубликованы на одном из сайтов в доменной зоне .ru.

Ранее в мае стало известно об отъезде за границу бывшего гендиректора научно-исследовательского института космического приборостроения (входит в "Роскосмос") Юрия Яскина. Предполагается, что его отъезд может доставить госкорпорации проблем не только по вопросам финансовых злоупотреблений, но и в рамках защиты государственной тайны.

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Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
Сатурн НПО
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