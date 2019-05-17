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17.05.2019
Российская газета

В Крыму "сбили" иностранный самолет-разведчик

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Источник изображения: пресс-служба Южного военного округа

Черноморский флот, авиация и системы ПВО на совместном учении уничтожили условный самолет-разведчик, который вторгся в воздушное пространство России над Крымским полуостровом. Об этом сообщил сегодня начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

- Совместная тренировка проведена в рамках проверки боевой готовности авиационных частей, дислоцированных в Крыму, - рассказал Астафьев. - Силами объединения ВВС и ПВО Южного военного округа и Черноморского флота был отработан тактический прием "Стена".

В масштабных учениях были задействованы более 30 боевых кораблей ЧФ, шесть дивизионов береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", 35 военных самолетов.

Кроме этого, в тренировке приняли участие подразделения радиоэлектронной борьбы и радиационной химической и биологической защиты. Они использовали беспилотники для ведения воздушной разведки, а также обеспечили маскировку наземных комплексов береговой артиллерии и ПВО на стартовых позициях.


Юлия Крымова (Севастополь)

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