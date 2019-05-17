ЦАМТО, 16 мая. Парламент Португалии утвердил "Закон о военных программах на 2019-2030 гг.", общая стоимость которых оценивается в 4,74 млрд. евро (5,31 млрд. долл.).

По информации Jane's Defence Weekly, 1,72 млрд. евро выделено на реализацию межвидовых программ, 126,15 млн. евро – Генеральному штабу Вооруженных сил, 1,28 млрд. евро – ВМС, 838,48 млн. евро – ВВС и 762,53 млн. евро – СВ страны.

Охватывая три трехлетних периода, 2019-2022, 2023-2026 и 2027-2030 гг., "Закон о военных программах" предусматривает приобретение пяти самолетов ВТА KC-390 стоимостью 827 млн. евро, шести патрульных кораблей класса "Виана ду Каштелу" стоимостью 352 млн. евро, многоцелевого корабля стоимостью 150 млн. евро, пяти вертолетов стоимостью 53 млн. евро, танкера-заправщика стоимостью 150 млн. евро, реализацию программы киберзащиты на сумму 51 млн. евро и закупку индивидуальной экипировки военнослужащих на сумму 43 млн. евро.

Три фрегата класса "Васко да Гама" будут модернизированы в рамках проекта стоимостью 120 млн. евро. Три из четырех модернизируемых патрульных катеров класса "Тежо" (Tejo) уже приняты на вооружение ВМС. Группа Leonardo проводит модернизацию пяти морских вертолетов "Супер Линкс" Mk.95, а в Нидерландах модернизируется первый из двух фрегатов класса "Бартоломеу Диаш".

В ближайшее время СВ Португалии получат первые восемь из 12 комплексов с БЛА RQ-11B "Рейвн DDL" (Digital Datalink), заказанных в сентябре 2018 года. Первые 10 из 139 легких тактических бронеавтомобилей VAMTAC ST5 с колесной формулой 4Ч4, заказанных испанской URO Vehiculos Especiales (UROVESA) в июле 2018 года, должны быть поставлены в августе 2019 года. Первая партия стрелкового оружия, заказанная у FN Herstal в феврале, будет получена в декабре 2019 года.

Португалия также намерена приобрести системы противовоздушной обороны, грузовики с колесной формулой 4Ч4 и кунги для тактической системы связи и обмена информацией SIC-T (Sistema de Informacao e Comunicacoes Tatico), модернизировать бронированные машины "Пандур-2" и ОБТ "Леопард-2A6".

Военно-воздушные силы Португалии получат пять вертолетов AW-119K "Коала" группы Leonardo (AW-119 Mk.2), три истребителя F-16M. С OGMA-Industria Aeronautica de Portugal заключен контракт на модернизацию самолетов ВТА C-130H "Геркулес".