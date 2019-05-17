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17.05.2019
ТАСС

Госдума обязала командиров отвечать за морально-политическое состояние военнослужащих

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Российский военнослужащий во время учений "Восток-2018"
Российский военнослужащий во время учений "Восток-2018".
Источник изображения: © AFP 2019 / Mladen Antonov

Инициатива подготовлена в соответствии с указанием Владимира Путина о создании военно-политических органов ВС РФ

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, согласно которому командиры в российской армии будут отвечать за морально-политическое состояние личного состава.

"Предлагается уточнить перечень обязанностей командиров, предусмотрев, что они отвечают в том числе за морально-политическое и психологическое состояние подчиненного личного состава (в настоящее время - за морально-психологическое состояние)", - говорится в сопроводительных материалах.

Инициатива подготовлена в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина о создании военно-политических органов Вооруженных сил (ВС) РФ. 30 июля прошлого года было создано Главное военно-политическое управление ВС РФ "с возложением на него полномочий по организации профессиональной военно-политической работы, направленной на реализацию государственной политики в области обороны, поддержание в ВС РФ морально-политического и психологического состояния, правопорядка и воинской дисциплины, формирование профессионально подготовленной, идейно убежденной, сильной духом личности военнослужащего, сплоченных и слаженных воинских коллективов, способных к выполнению задач по предназначению в любых условиях обстановки".

В заключении профильного думского комитета по обороне отмечается, что "на РФ и ее граждан в последние годы оказывается мощное информационно-психологическое давление". "Формируется атмосфера русофобии в ближнем и дальнем зарубежье, создаются аналитические и информационные центры для целенаправленной и деструктивной работы с конкретными социальными группами россиян, в том числе с военнослужащими", - отметили парламентарии, указывая на актуальность принятого закона.

При этом создаваемая система военно-политической работы "не предполагает разрешения деятельности в ВС РФ каких-либо политических партий, а также ведения идеологической работы, пропаганды и агитации в интересах отдельных социальных групп по религиозному, национальному и иным признакам", подчеркивается в заключении комитета. Эта работа не противоречит Конституции РФ и федеральному законодательству. По словам законодателей, "ее главная цель - формирование надежного и преданного защитника Отечества, носителя традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества, патриота и государственника".

Непосредственную ответственность за организацию и состояние военно-политической работы, морально-политическое и психологическое состояние, воинскую дисциплину, военно-политическую подготовку и военно-политическое информирование личного состава целесообразно возложить на заместителей командиров по военно-политической работе, сказано в заключении профильного комитета Госдумы.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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