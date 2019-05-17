Рассекречен белорусский экспериментальный бронеавтомобиль "Защитник"
На Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2019 в Минске впервые продемонстрирован экспериментальный бронеавтомобиль "Защитник", относящийся к классу техники с повышенной противоминной стойкостью (MRAP).
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Как сообщается, транспортное средство предназначено для "использования подразделениями специального назначения, перевозки личного состава, использования в качестве платформы для создания различных модификаций (машина связи, командно-штабная, разведывательная").
Основой для данной разработки стал полноприводный трехосный вездеход МАЗ-631708.
"Сердцем" броневика является 400-сильный дизельный двигатель ЯМЗ-7511. Коробка передач - ЯМЗ-239.
Класс защиты стекол и лобовой проекции - Бр5. Класс защиты кормы и бортов - Бр4.
"Защитник" может перевозить до 14 военнослужащих, в том числе 12 в бронированном модуле, доступ в который осуществляется через аппарель. Полная масса достигает 19 800 кг.
Вполне вероятно, что в будущем на него установят дистанционно управляемые боевые модули с вооружением.
Машина разработана 140-м ремонтным заводом, который известен своим "бронированным транспортным средством "Кайман", а также модернизацией БТР-70, БМП и танков Т-72.
Алексей Брусилов
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