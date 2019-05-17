Немецкая подлодка получила повреждения у побережья Норвегии

Новейшая подлодка ВМС Германии U36, введенная в строй в октябре 2016 года, задела дно при выходе из базы Королевского военно-морского флота Норвегии Хааконсвем.

Об этом сообщает Mil.Press Flot со ссылкой на Naval Today.

Информацию о происшествии журналистам подтвердили несколько представителей немецкого флота. По их словам, сейчас исследуются повреждения, которые подлодка получила во время инцидента, чтобы определить, может ли субмарина вернуться в море.

Когда именно произошла авария, не уточняется. Известно, что U36 прибыла в Норвегию в январе этого года. Предполагалось, что в течение пяти месяцев экипаж подлодки будет тренироваться в полигонах норвежских ВМС. Учебная программа стала частью двустороннего сотрудничества между Германией и Норвегией, которые в 2017 году договорились о совместной реализации программы производства неатомных подлодок нового поколения на базе субмарин проекта "Тип-212".

U36 – уже вторая немецкая подлодка класса "Тип-212", попавшая в аварию в норвежских водах менее чем за два года. В октябре 2017 года U35 повредила лопасти винта во время глубоководных испытаний у побережья Кристиансанда. После этого инцидента ВМС Германии на некоторое время остались вообще без субмарин в состоянии боеготовности. В 2018 году сначала в море вернулась U36, а затем – подлодки U31 и U33.

Подводный флот ВМС Германии состоит из шести подлодок проекта "Тип-212", введенных в строй в период с 2005 по 2012 годы.

При длине 56,3 метра и ширине 6,8 метра подлодки класса "Тип-212" обладают водоизмещением 1840 тонн. Рабочая глубина погружения – 200 метров, предельная – 350 метров. Субмарина оснащена воздухонезависимой силовой установкой и развивает под водой скорость до 20 узлов. Автономность – 30 суток. Экипаж – 27 человек.

Подлодки вооружены шестью 533-мм торпедными аппаратами, а также противокорабельными ракетами "Тритон".