Новый канал: как авианосцы США проникнут в Черное море

Назван способ прохода авианосцев США в Черное море

США могут найти проход в Черное море для своих авианосцев через строящийся Турцией канал "Стамбул", считает политический эксперт. На эти мысли его натолкнула появившаяся в американской прессе статья на эту тему. Специалист выразил мнение, что Вашингтон вряд ли прибегнет к пересмотру конвенции Монтре, но может воспользоваться тем, что на канал Стамбул она распространяться не будет.

Авианосцы ВМС США смогут попасть в Черное море через строящийся Турцией канал "Стамбул". Такое мнение высказал политический обозреватель Юрий Селиванов, слова которого приводит телеканал "Звезда". Его внимание привлекла публикация американского издания National Interest. Там автор колонки, член комитета палаты представителей по международным делам конгресса США Майкл Маккол призывал Штаты увеличить объем продаж военной техники и оружия на Украину, чтобы не позволить России "вернуть статус сверхдержавы".

Но Селиванова зацепило другое. Макфол, в частности, указал на необходимость обеспечить регулярный проход военных кораблей США в Черное море.

"Вы думаете, это просто фраза? Нет. Они собираются сделать это двояким образом: либо пересмотреть конвенцию Монтре по проливам, что маловероятно, сразу подчеркиваю, либо сейчас Турция строит новый канал, еще больше, чем эти проливы. Он проходит буквально в полусотне километров от этих проливов", - подчеркнул обозреватель.

Через строящийся пролив, по мнению эксперта, смогут проходить авианосцы. "И они рассчитывают, что режим там будет совершенно другой, и они добьются своих целей", - заявил Селиванов.

Канал "Стамбул", о котором идет речь, предполагает возможность прохождения из Мраморного моря в Черное 85 тыс. судов в год. Согласно плану, строительство объекта завершится в 2023 году. Стоимость работ по его созданию оценивается в $10 млрд. Канал длиной около 50 км будет пролегать параллельно Босфору, при этом конвенция Монтре на него распространяться не будет.

Конвенция Монтре от 1936 года устанавливает режим прохождения судов через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Согласно ей торговые суда всех стран могут свободно проходить через проливы как в мирное, так и в военное время. При этом для военных кораблей установлены ограничения по классу и сроку пребывания. В частности, корабли нечерноморских государств могут пребывать в акватории не более чем 21 день.

Бывшие командующие Черноморским и Балтийским флотами адмиралы Владимир Комоедов и Владимир Валуев еще в декабре прошлого года говорили РИА "Новости", что в соответствии с конвенцией Монтре в Черном море невозможно применение американских авианосцев.

"У США 11 авианосцев, все они атомные, на каждом около 90 самолетов, они быстроходны, и американцы могут разместить их везде, где посчитают нужным. Но они не везде смогут пройти, например в Балтийское море проход авианосца затруднителен. В Черное море через Босфор и Дарданеллы они и вовсе не могут попасть, так как их проход запрещен в соответствии с конвенцией Монтре о статусе проливов", - пояснил Комоедов.

Валуев согласился с ним и добавил, что еще не было случаев, когда авианосцы ВМС США заходили бы в Черное море и на Балтику для решения своих задач.

Таким образом они прокомментировали заявление главы Второго флота США вице-адмирала Эндрю Льюиса о том, что Россия регулярно расширяет систему блокирования доступа иностранных войск к стратегически важным районам, например к Крыму и Калининграду. При этом он выразил уверенность, что Вашингтон сможет действовать и в таких условиях за счет авианосцев и сухопутных сил.

Впрочем, даже если авианосцы войти в эту акваторию не могут, то это способны делать другие военные корабли, чем активно пользуется НАТО. В связи с участившимися случаями подобных визитов в марте этого года председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель выступил с предложением пересмотреть конвенцию Монтре.

"Все это очевидное бряцание оружием. Подобное поведение США в Черном море вызывает некое напряжение. Если так пойдет дальше, то должен ставиться вопрос о пересмотре конвенции Монтре в плане сокращения сроков нахождения военных кораблей НАТО в Черном море. Недопустимо, чтобы иностранные военные группировки создавали очаг напряжения в Черноморском регионе", - сказал Гемпель РИА "Новости".

К тому же он отметил, что все заходы иностранных военных кораблей должны быть согласованы с государствами Черноморского региона и не идти вразрез с политикой добрососедства.

Впрочем, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков считает, что пересмотр конвенции Монтре невыгоден России, поскольку это позволит США получить полный доступ в акваторию Черного моря.

"Соглашение допускает пересмотр ключевой статьи номер 18 - о тоннаже нечерноморских военных кораблей и сроках их пребывания в Черном море. Если запустить процесс пересмотра этой статьи, а он требует согласия трех четвертей участников, США легко навяжут свои условия, так как почти все страны Черного моря их вассалы или союзники. И мы получим полный доступ ВМС США в этот регион. И это ударит по безопасности РФ", - пояснил эксперт "Свободной прессе".

Он выразил уверенность в том, что пересмотр условий конвенции в пользу США и Запада поддержат все страны черноморского региона, кроме России, не участвующей в соглашении Абхазии и, возможно, Турции.

Лидия Мисник