В США выбран исполнитель программы создания боевого лазера на автошасси

Американская компания Dynetics, обычно реализующая заказы для Пентагона и NASA, готова создать для нужд армии США боевой лазер мощностью 100 кВт. Именно эта компания была выбрана для создания лазера командование по космической и противоракетной обороне американской армии.

Источник изображения: Dynetics

Боевой лазерный модуль будет устанавливаться на автомобильном шасси. Это FMTV – средние тактические грузовики с колёсной формулой 6х6.

Стоимость контракта, реализацией которого будет заниматься Dynetics, на первом этапе составит 130 млн долларов. Сама программа обозначается аббревиатурой HEL TVD (высокоэнергетическое лазерное вооружение на транспортном средстве).

Пресс-служба Dynetics публикует заявление, в котором сообщает о том, что обошла другую компанию, предлагавшую свои услуги. Это компания Raytheon.

Старший вице-президент Dynetics по заключению контрактов Ронни Хронистер:

Высокоэнергетическое лазерное оружие США хотели ввести в свой оружейный арсенал с момента изобретения лазера. Мы рады, что выбрали именно нашу компанию для реализации программы получения новой системы вооружений. Наши решения будут просты и рентабельны.

Испытания лазерной установки на автомобильном шасси в США планируется осуществить на ракетном полигоне "Белые пески" в штате Нью-Мексико.

Перспективную лазерную систему Пентагон хочет видеть в качестве оружия противодействия ракетным, артиллерийским и миномётным атакам, а также для уничтожения беспилотников.

Таким образом, США хотят создать собственный боевой лазерный модуль, который по ряду заявленных функций схож с российским "Пересветом". Отличие в том, что российский боевой лазерный комплекс уже создан и поставлен на опытно-боевое дежурство.