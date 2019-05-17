Украинская полиция начала перевооружение на пистолеты-пулеметы Heckler & Koch МР-5. В первую очередь это касается подразделений, привлекаемых к соблюдению мер общественной безопасности. Об этом сообщается на странице Национальной полиции Украины в соцсети "Faсebook".

Источник изображения: topwar.ru

Презентация нового оружия полиции прошла 15 мая 2019 года. Присутствующий на церемонии глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что перевооружение полицейских с автоматов "Калашникова" на пистолеты-пулеметы МР-5 проводится в рамках реформирования правоохранительных органов и является приоритетным.

Перевооружение полиции оружием превентивного характера - это следующий этап реформирования системы и шаг к европейским стандартам

- подчеркнул он и добавил, что даное оружие используется полицейскими подразделениями Германии, Австрии, Великобритании, Франции, Италии, а также США.

В первую очередь на МР-5 будут перевооружены наряды полиции, непосредственно привлекаемые к мероприятиям по обеспечению общественной безопасности и правопорядка, т.е. несущие службу на улицах, в аэропортах, на вокзалах и т.д.

Князев назвал МР-5 превентивным оружием, которое в отличии от автомата "Калашникова" сохранит жизнь правонарушителя при его применении.

Автомат Калашникова — это оружие, которое нужно солдату в армии. Он предназначен для того, чтобы уничтожать преступника. Новый вид оружия имеет превентивный характер. Полицейский, который использует оружие как крайнюю меру, должен остановить правонарушителя, дать ему право на жизнь, а затем привлечь его к уголовной ответственности

- заключил он.