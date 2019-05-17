Войти
17.05.2019
Военное обозрение

Нацполиция Украины перевооружается на пистолеты-пулемёты Heckler &amp; Koch МР-5

736
0
-1

Украинская полиция начала перевооружение на пистолеты-пулеметы Heckler & Koch МР-5. В первую очередь это касается подразделений, привлекаемых к соблюдению мер общественной безопасности. Об этом сообщается на странице Национальной полиции Украины в соцсети "Faсebook".

Источник изображения: topwar.ru

Презентация нового оружия полиции прошла 15 мая 2019 года. Присутствующий на церемонии глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что перевооружение полицейских с автоматов "Калашникова" на пистолеты-пулеметы МР-5 проводится в рамках реформирования правоохранительных органов и является приоритетным.

Перевооружение полиции оружием превентивного характера - это следующий этап реформирования системы и шаг к европейским стандартам

- подчеркнул он и добавил, что даное оружие используется полицейскими подразделениями Германии, Австрии, Великобритании, Франции, Италии, а также США.

В первую очередь на МР-5 будут перевооружены наряды полиции, непосредственно привлекаемые к мероприятиям по обеспечению общественной безопасности и правопорядка, т.е. несущие службу на улицах, в аэропортах, на вокзалах и т.д.

Князев назвал МР-5 превентивным оружием, которое в отличии от автомата "Калашникова" сохранит жизнь правонарушителя при его применении.

Автомат Калашникова — это оружие, которое нужно солдату в армии. Он предназначен для того, чтобы уничтожать преступника. Новый вид оружия имеет превентивный характер. Полицейский, который использует оружие как крайнюю меру, должен остановить правонарушителя, дать ему право на жизнь, а затем привлечь его к уголовной ответственности

- заключил он.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Великобритания
Германия
Италия
США
Украина
Франция
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Heckler & Koch
Концерн Калашников
Похожие новости
29.03.2019
ССО: восточный вариант
06.11.2012
Интерполитех-2012: было на что посмотреть
05.09.2012
Легкое стрелковое оружие
03.10.2011
Есть ли у Украины будущее в экспорте оружия
30.11.2009
Небольшие деньги делают большую политику
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 03:47
  • 79
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 18.05 03:27
  • 2
"Армату" предлагают снабдить системой разведки "Глаз"
  • 18.05 03:13
  • 5
Новый канал: как авианосцы США проникнут в Черное море
  • 18.05 03:13
  • 2
В МИД РФ прокомментировали территориальные претензии Эстонии
  • 18.05 03:04
  • 2
Испытания выявили недочеты в конструкции атомной подлодки "Казань"
  • 18.05 02:07
  • 3
Россия начала поставки истребителей Су-30СМ в Беларусь
  • 17.05 22:04
  • 25
Путин: у Минобороны должна быть четкая информация об армиях иностранных государств
  • 17.05 21:57
  • 10
Начались оценочные испытания снайперской винтовки "Уголек"
  • 17.05 21:27
  • 1
Названа точность гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
  • 17.05 20:00
  • 44
Путин захотел 76 Су-57
  • 17.05 19:45
  • 48
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 17.05 19:43
  • 82
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 17.05 19:39
  • 9
Путин рассказал о скидке на Су-57
  • 17.05 19:21
  • 1
Российские ученые планируют начать строить обсерватории на Луне в начале 2030-х годов
  • 17.05 19:20
  • 3
Лётчики-испытатели уклончиво ответили президенту на вопрос "нравится ли Су-57"