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17.05.2019
Lenta.ru

США заявили о нарушении ДСНВ супероружием России

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Российские ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым маневрирующим планирующим блоком и межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" попадают под действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявила Комитету по международным отношениям Сената заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон.

По словам дипломата, такое оружие "будет считаться существующими типами и будет подпадать под ДСНВ в соответствующий момент их цикла разработки". "Более того, мы считаем, что остальные три системы ["Буревестник", "Посейдон" и "Кинжал"] отвечают американским критериям "нового вида стратегических наступательных вооружений" в рамках ДСНВ", — сказала Томпсон.

Политик добавила, что США не могут игнорировать избирательное нарушение Россией ряда действующих соглашений. Дипломат упомянула, в частности, Конвенцию о запрещении химического оружия, Договор по открытому небу, Договор об обычных вооруженных силах в Европе и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также выразила серьезную озабоченность по поводу соблюдения Москвой Конвенции о биологическом оружии.

В марте президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Москвой выполнения ДРСМД. США приостановили выполнение своих обязательств по соглашению с февраля.

В октябре 2018 года в Исследовательском институте ВМС США признали, что системы противоракетной обороны, развернутые в Румынии и Польше, допускают легкое переоборудование в наступательные комплексы, что нарушает ДРСМД.

"Авангард" и "Сармат", а также крылатая ракета глобальной дальности "Буревестник" с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой, беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" представлены Путиным в марте 2018 года.

Действие ДСНВ между Россией и США, вступившего в силу в феврале 2011 года, истекает в феврале 2021 года.

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Страны
Польша
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Продукция
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Авангард РК
Кинжал ЗРК
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