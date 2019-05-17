В "Роскосмосе" рассказали о возможном кураторе проекта "Государево око"

Куратор нового проекта космического мониторинга территории РФ "Государево око" пока не определен. Об этом рассказал журналистам глава пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.

По его словам, проект находится на ранней стадии согласования среди ведомств и организаций. "Поэтому сказать точно, что уже есть один куратор или одна организация, мы пока не можем", — уточнил он в четверг, 16 мая, в беседе с "РИА Новости".

Новый проект наблюдения за территорией России предложил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в интересах "Цифровой экономики". Проект назвали "Государево око", с его помощью в госпорпорации смогут видеть динамику любых процессов на Земле, отметил он.

Накануне сообщалось, что эскизный проект сверхтяжелой ракеты-носителя будет представлен в правительство РФ до конца 2019 года. "Роскосмос" заказал его у ракетно-космической корпорации "Энергия". Работы должны быть выполнены до 31 октября 2019 года.