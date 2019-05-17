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17.05.2019
ИноСМИ

США — Россия: схватка на чужой земле (El Colombiano, Колумбия)

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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Никольский

Две мировые державы, США и Россия, а также в отдельных случаях Китай устремили свои взоры на страны, находящиеся в кризисе или близкие к тому, чтобы стать несостоявшимися государствами. По мнению экспертов, во время G20 в июне текущего года может состояться встреча лидеров Китая, США и России. Эти страны имеют возможность изменить существующую картину мира, пишет "Коломбиано".

Для некоторых стран вопросы внутренней борьбы за власть, территорию или противостояния с вооруженными формированиями перешли из разряда региональных проблем в международные, заняв центральное место в глобальной геополитике. Две мировые державы, США и Россия, а также в отдельных случаях Китай устремили свои взоры на страны, находящиеся в кризисе или близкие к тому, чтобы стать несостоявшимися государствами.

Между войной и диалогом

Афганистан, Ливия, Сирия, Украина и Венесуэла. Во всех этих странах идут конфликты с иностранным вмешательством, хотя до открытой войны дело еще не дошло.

В Афганистане США осуществляют частичный вывод войск, в то время как Москва выступает за переговоры с талибами с целью разрешения противоречий, возникших в результате вторжения НАТО в эту страну в 2001 году. Обстановка в Ливии подошла к критической точке. Начиная с апреля, войска под командованием маршала Халифа Хафтара (поддерживаемого Россией) начали наступление на Триполи с целью свержения Фаиза Сараджа, за которым стоят США. В Сирии после объявленного вывода американских войск Россия продолжает боевые действия против Исламского государства (террористическая организация запрещена в РФ - прим.ред.).

США продолжают оказывать твердую поддержку Киеву после так, как в марте 2014 года Крым и Севастополь вошли в состав России.

И, наконец, в Венесуэле Путин поддерживает Николаса Мадуро, а Трамп выступает за переходное правительство во главе с временно исполняющим обязанности президента Хуаном Гуайдо. В заявлениях представителей обоих правительств слышны угрозы военной интервенции.

"Они признают друг друга в качестве ключевых игроков и не хотят делить территории", - считает Марио Аллер Сан Мильян (Mario Aller San Millán), преподаватель школы политики и международных отношений при Университете им. Серхио Арболеды (Sergio Arboleda).

Возможный консенсус

За последние две недели состоялись встречи между представителями США и России. Во вторник Госсекретарь США Майк Помпео встретился с Владимиром Путиным, и одной из тем повестки дня был венесуэльский кризис, - сообщает агентство ЭФЭ.

30 апреля, после неудачной попытки государственного переворота, предпринятой военными с целью свержения Мадуро, Помпео и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели встречу. Преподаватель геополитики Университета Медельина Хуан Карлос Эррера (Juan Carlos Herrera) считает это вполне естественным. "Россия обладает большим влиянием. В результате этих переговоров Мадуро может остаться у власти", - полагает Эррера. США, Россия, Китай могут изменить существующую картину мира

Еще один специалист в области геополитики Густаво Сото (Gustavo Soto), не исключает достижения договоренности между Лавровым и Помпео о поиске путей выхода их кризиса в одной из этих стран. Многие считают, что в ходе встречи Лаврова и Помпео были предприняты попытки достичь подобных соглашений, уважать зоны геополитического влияния, но интересы сторон противоречат друг другу.

Учитывая наличие этих общих вопросов, высказывается все больше предположений о встрече лидеров Китая, США и России во время саммита "большой двадцатки" в июне текущего года. По мнению экспертов, эти страны имеют возможность изменить существующую картину мира.


Хулиана Хиль Родригес (Juliana Gil Gutirrez)

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Афганистан
Венесуэла
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Россия
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