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17.05.2019
ТАСС

ЗРК "Сосна" на новом гусеничном шасси представят на форуме "Армия-2019"

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ЗРК "Сосна-Р"
ЗРК "Сосна-Р".
Источник изображения: vpk-news.ru

Зенитно ракетный комплекс недавно прошел огневые испытания

МИНСК, 16 мая. /ТАСС/. Модификация новейшего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Сосна" на новом гусеничном шасси будет представлена на форуме "Армия-2019". Об этом ТАСС в четверг в ходе 9-й международной выставки вооружений MILEX 2019 сообщил замгендиректора холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) по внешнеэкономической деятельности Сергей Михайлов.

"На "Армии" будет стоять "Сосна" уже на новом гусеничном шасси. В перспективе этот ЗРК [можно] поставить на колесный автомобиль. Никаких технических проблем нет, все только зависит от грузоподъемности". - сообщил Михайлов.

По его словам, ЗРК "Сосна" недавно прошел огневые испытания. "В рамках госиспытаний проведены огневые испытания [комплекса] с положительным итогом. Они завершены, все это прошло несколько недель назад", - сказал замгендиректора.

В прошлом году комплекс демонстрировался на форуме "Армия" на шасси на базе легкобронированного тягача МТЛБ.

Комплекс "Сосна" обеспечивает поражение целей на дальности до 10 км и высоте до 5 км в любое время суток. Одна боевая машина несет 12 малогабаритных зенитных ракет "Сосна-Р" и оснащена высокоточной оптико-электронной системой управления, защищенной от помех. Комплекс предназначен для защиты войсковых частей и подразделений в том числе от высокоточного оружия и средств воздушной разведки.

Выставка MILEX 2019 проходит в Минске с 15 по 18 мая.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Продукция
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Сосна
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