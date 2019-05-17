Войти
17.05.2019
ЦАМТО

Холдинг "Вертолеты России" представляет на HeliRussia-2019 новинки в области сервиса

620
0
0
Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото
Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

ЦАМТО, 16 мая. Холдинг "Вертолеты России" (входит в ГК Ростех) представляет новые разработки в сфере послепродажного обслуживания (ППО) на Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2019, которая проходит в Москве с 16 по 18 мая.

"В этом году в центре внимания на выставке HeliRussia будет новая стратегия развития ППО гражданской российской вертолетной техники, разработанная специалистами "Вертолетной сервисной компании". Предлагаемая концепция единого интегратора всех услуг послепродажного обслуживания значительно упростит и ускорит взаимодействие с партнерами холдинга. В числе новых направлений – вывод на рынок портфеля услуг под названием "ВР Поддержка" (RH Support). Данный формат позволяет формировать пакет услуг, соответствующий требованиям эксплуатации вертолетной техники на протяжении всего жизненного цикла", – рассказал управляющий директор АО "ВСК" Иван Серов.

Пакетные решения позволят получить всем заказчикам полный спектр услуг: материально-техническое обеспечение, включая доступ к пулу запчастей (возвратно-обменный фонд), техобслуживание и ремонт вертолетной техники, техподдержку и доступ к эксплуатационной документации. Задача пакетных решений – обеспечить заданный уровень исправности вертолетной техники и контроль уровня расходов на ее эксплуатацию.

Интерактивный каталог модернизаций холдинга сегодня составляет 130 вариантов доработок для вертолетов семейства Ми-8 (Ми-8Т, Ми-171, Ми-8АМТ, Ми-8МТВ и других), типа Ка-32 и Ансат.

Для сопровождения вертолетов производства холдинга в России был создан центр клиентской поддержки – ТеМПО, который осуществляет техническую поддержку клиентов по всему миру 24 часа в сутки, семь дней в неделю в формате "единого окна". Специалисты ТеМПО принимают различные технические вопросы и выдают ответы по типам вертолетов. Кроме того, на сайте АО "ВСК" внедрен в эксплуатацию портал электронной эксплуатационной документации воздушных судов.

В рамках новой стратегии ППО холдинга "Вертолеты России" техническое обслуживание и ремонт вертолетов может осуществляться не только на авиаремонтных заводах и организациях, находящихся в управлении "Вертолетной сервисной компании", но и силами выездных бригад и авторизированных сервисных центров за пределами России. Для обеспечения эксплуатации вертолетов за рубежом было создано и авторизовано более 20 таких центров в Юго-Восточной Азии, странах СНГ, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Также одним из инновационных проектов, предлагаемых холдингом, является дистанционная система обучения (LMS, Learning Management System). Она позволяет вести подготовку инженерно-технического персонала в online режиме. После завершения такого обучения для получения сертификата специалисту необходимо пройти только практическую часть и тестирование в учебном центре холдинга.

АО "Вертолетная сервисная компания" с 2006 года является единственным уполномоченным поставщиком авиационно-технического имущества, произведенного предприятиями холдинга и реализуемого для нужд послепродажного обслуживания российской вертолетной техники.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ансат
Ка-32
Ми-17
Ми-8
Ми-8АМТ
Ми-8МТ
Компании
Вертолеты России
Похожие новости
20.01.2016
Отечественное вертолетостроение в 2015 г.
24.09.2015
Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев: «Мы всегда готовы к диалогу»
20.05.2014
Конкурировать - значит меняться
30.05.2012
HeliRussia-2012
25.11.2009
Вертолетный форум
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 03:47
  • 79
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 18.05 03:27
  • 2
"Армату" предлагают снабдить системой разведки "Глаз"
  • 18.05 03:13
  • 5
Новый канал: как авианосцы США проникнут в Черное море
  • 18.05 03:13
  • 2
В МИД РФ прокомментировали территориальные претензии Эстонии
  • 18.05 03:04
  • 2
Испытания выявили недочеты в конструкции атомной подлодки "Казань"
  • 18.05 02:07
  • 3
Россия начала поставки истребителей Су-30СМ в Беларусь
  • 17.05 22:04
  • 25
Путин: у Минобороны должна быть четкая информация об армиях иностранных государств
  • 17.05 21:57
  • 10
Начались оценочные испытания снайперской винтовки "Уголек"
  • 17.05 21:27
  • 1
Названа точность гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
  • 17.05 20:00
  • 44
Путин захотел 76 Су-57
  • 17.05 19:45
  • 48
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 17.05 19:43
  • 82
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 17.05 19:39
  • 9
Путин рассказал о скидке на Су-57
  • 17.05 19:21
  • 1
Российские ученые планируют начать строить обсерватории на Луне в начале 2030-х годов
  • 17.05 19:20
  • 3
Лётчики-испытатели уклончиво ответили президенту на вопрос "нравится ли Су-57"