Холдинг "Вертолеты России" представляет на HeliRussia-2019 новинки в области сервиса

ЦАМТО, 16 мая. Холдинг "Вертолеты России" (входит в ГК Ростех) представляет новые разработки в сфере послепродажного обслуживания (ППО) на Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2019, которая проходит в Москве с 16 по 18 мая.

"В этом году в центре внимания на выставке HeliRussia будет новая стратегия развития ППО гражданской российской вертолетной техники, разработанная специалистами "Вертолетной сервисной компании". Предлагаемая концепция единого интегратора всех услуг послепродажного обслуживания значительно упростит и ускорит взаимодействие с партнерами холдинга. В числе новых направлений – вывод на рынок портфеля услуг под названием "ВР Поддержка" (RH Support). Данный формат позволяет формировать пакет услуг, соответствующий требованиям эксплуатации вертолетной техники на протяжении всего жизненного цикла", – рассказал управляющий директор АО "ВСК" Иван Серов.

Пакетные решения позволят получить всем заказчикам полный спектр услуг: материально-техническое обеспечение, включая доступ к пулу запчастей (возвратно-обменный фонд), техобслуживание и ремонт вертолетной техники, техподдержку и доступ к эксплуатационной документации. Задача пакетных решений – обеспечить заданный уровень исправности вертолетной техники и контроль уровня расходов на ее эксплуатацию.

Интерактивный каталог модернизаций холдинга сегодня составляет 130 вариантов доработок для вертолетов семейства Ми-8 (Ми-8Т, Ми-171, Ми-8АМТ, Ми-8МТВ и других), типа Ка-32 и Ансат.

Для сопровождения вертолетов производства холдинга в России был создан центр клиентской поддержки – ТеМПО, который осуществляет техническую поддержку клиентов по всему миру 24 часа в сутки, семь дней в неделю в формате "единого окна". Специалисты ТеМПО принимают различные технические вопросы и выдают ответы по типам вертолетов. Кроме того, на сайте АО "ВСК" внедрен в эксплуатацию портал электронной эксплуатационной документации воздушных судов.

В рамках новой стратегии ППО холдинга "Вертолеты России" техническое обслуживание и ремонт вертолетов может осуществляться не только на авиаремонтных заводах и организациях, находящихся в управлении "Вертолетной сервисной компании", но и силами выездных бригад и авторизированных сервисных центров за пределами России. Для обеспечения эксплуатации вертолетов за рубежом было создано и авторизовано более 20 таких центров в Юго-Восточной Азии, странах СНГ, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Также одним из инновационных проектов, предлагаемых холдингом, является дистанционная система обучения (LMS, Learning Management System). Она позволяет вести подготовку инженерно-технического персонала в online режиме. После завершения такого обучения для получения сертификата специалисту необходимо пройти только практическую часть и тестирование в учебном центре холдинга.

АО "Вертолетная сервисная компания" с 2006 года является единственным уполномоченным поставщиком авиационно-технического имущества, произведенного предприятиями холдинга и реализуемого для нужд послепродажного обслуживания российской вертолетной техники.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".