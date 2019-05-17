Роскосмос ведет переговоры с S7 о сотрудничестве по "Морскому старту"

В госкорпорации рассказали, что также планируется сотрудничество по ракете, которая будет создаваться совместно и запускаться в рамках проекта "Морской старт"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" ведет переговоры с группой компаний S7 о сотрудничестве по проекту "Морской старт" и еще ряду программ. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

"С S7 намерены и дальше взаимодействовать и работать <...> Ведутся переговоры по "Морскому старту" и ряду интересных проектов, о которых мы сообщим, как только переговоры будут в финальной стадии", - отметил он.

По словам Устименко, планируется сотрудничество по ракете, которая будет создаваться совместно и запускаться в рамках проекта "Морской старт".

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" рассказал о намерении госкорпорации оказать поддержку S7 Group в развитии "Морского старта" после гибели главы группы компаний S7 Натальи Филевой в результате авиакатастрофы 31 марта. Он также выразил надежду на то, что проект будет жить дальше.

"Морской старт" - коммерческий международный проект по созданию и эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования, принадлежащий группе компаний S7. Он предоставляет возможность выводить космические аппараты с мобильной плавучей платформы на различные околоземные орбиты, а также на отлетные траектории.