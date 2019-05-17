Войти
17.05.2019
ТАСС

Роскосмос ведет переговоры с S7 о сотрудничестве по "Морскому старту"

912
0
0
Плавучий космодром "Морской старт"
Плавучий космодром "Морской старт".
Источник изображения: Фото: Олег Булдаков / ТАСС

В госкорпорации рассказали, что также планируется сотрудничество по ракете, которая будет создаваться совместно и запускаться в рамках проекта "Морской старт"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" ведет переговоры с группой компаний S7 о сотрудничестве по проекту "Морской старт" и еще ряду программ. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

"С S7 намерены и дальше взаимодействовать и работать <...> Ведутся переговоры по "Морскому старту" и ряду интересных проектов, о которых мы сообщим, как только переговоры будут в финальной стадии", - отметил он.

По словам Устименко, планируется сотрудничество по ракете, которая будет создаваться совместно и запускаться в рамках проекта "Морской старт".

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" рассказал о намерении госкорпорации оказать поддержку S7 Group в развитии "Морского старта" после гибели главы группы компаний S7 Натальи Филевой в результате авиакатастрофы 31 марта. Он также выразил надежду на то, что проект будет жить дальше.

"Морской старт" - коммерческий международный проект по созданию и эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования, принадлежащий группе компаний S7. Он предоставляет возможность выводить космические аппараты с мобильной плавучей платформы на различные околоземные орбиты, а также на отлетные траектории.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Морской старт
Похожие новости
20.05.2014
Кризис персональной ответственности
15.04.2014
Тот самый Рогозин, Луна и Элон Маск
10.01.2014
Мусабаев: «Мы бы хотели, чтобы Россия осталась на Байконуре навсегда»
09.09.2013
Как реформа в РКК «Энергия» отдается в кооперативе «Озеро»
05.02.2013
Негативная "Энергия" российского космоса
05.02.2013
«Морской старт» предложили выкупить государству
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 03:47
  • 79
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 18.05 03:27
  • 2
"Армату" предлагают снабдить системой разведки "Глаз"
  • 18.05 03:13
  • 5
Новый канал: как авианосцы США проникнут в Черное море
  • 18.05 03:13
  • 2
В МИД РФ прокомментировали территориальные претензии Эстонии
  • 18.05 03:04
  • 2
Испытания выявили недочеты в конструкции атомной подлодки "Казань"
  • 18.05 02:07
  • 3
Россия начала поставки истребителей Су-30СМ в Беларусь
  • 17.05 22:04
  • 25
Путин: у Минобороны должна быть четкая информация об армиях иностранных государств
  • 17.05 21:57
  • 10
Начались оценочные испытания снайперской винтовки "Уголек"
  • 17.05 21:27
  • 1
Названа точность гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
  • 17.05 20:00
  • 44
Путин захотел 76 Су-57
  • 17.05 19:45
  • 48
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 17.05 19:43
  • 82
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 17.05 19:39
  • 9
Путин рассказал о скидке на Су-57
  • 17.05 19:21
  • 1
Российские ученые планируют начать строить обсерватории на Луне в начале 2030-х годов
  • 17.05 19:20
  • 3
Лётчики-испытатели уклончиво ответили президенту на вопрос "нравится ли Су-57"