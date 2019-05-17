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17.05.2019
ТАСС

Проект "Государево око" находится на стадии согласования

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space_earth
space_earth

Проект позволит наблюдать за природными ресурсами и техногенными процессами

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Проект космической системы мониторинга "Государево Око", о планах по созданию которой ранее заявлял глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, находится на стадии согласования в министерствах и организациях, сообщил в четверг журналистам руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

"На сегодняшний день проект ["Государево око"] находится на ранней стадии согласования среди министерств и организаций. Сказать точно, что уже есть определенный куратор или одна организация, пока не можем. Пока [проект] в стадии согласования", - сказал Устименко.

Ранее руководитель пресс-службы Роскосмоса сообщал, что "Государево око" также проходит стадию технико-экономического обоснования.

Ранее Рогозин рассказал о предложении создать систему спутников дистанционного зондирования Земли "Государево Око", которая позволит наблюдать за природными ресурсами, техногенными процессами. Он пояснил, что такая задача ставится для развития территорий и экономики России.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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1 комментарий
№1
17.05.2019 10:54
Цитата, q
Проект космической системы мониторинга "Государево Око", о планах по созданию которой ранее заявлял глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Вот это лизнули, так лизнули....
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