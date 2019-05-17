В Китае за полгода построили корпус нового УДК

В сеть попали изображения нового, восьмого по счету, универсального десантного корабля проекта 071, строящегося для ВМС Китая на верфи Hudong-Zhonghua в Шанхае. Об этом в среду, 15 мая, сообщает Jane's.

Как сообщает Mil.Press FlotProm со ссыолкой на Jane's, корабль строится в том же сухом доке, который ранее использовался для производства седьмого УДК проекта 071, спущенного на воду 28 декабря 2018 года.

Уже тогда местные наблюдатели отмечали, что на пристани находятся модули, которые вероятнее всего предназначены для постройки восьмого УДК. И вот по прошествии менее полугода основа корпуса корабля создана.

Первые три УДК проекта 071 (класс "Циньчэньшань") усилили состав ВМС Китая в период с 2007 по 2012 годы. Программу возобновили в 2014 году. Четвертый корабль передали флоту в феврале 2016 года, пятый – в сентябре 2018 года, а шестой – в январе 2019 года.

2 мая этого года Пентагон передал Конгрессу США доклад о ситуации в военной сфере Китая, где аналитики утверждают, что Пекин скорее всего продолжит строительство УДК типа 071, хотя сегодня уже идет работа над созданием десантных кораблей проекта 075, которые получат большее водоизмещение.

Основываясь на данных спутниковой съемки, специалисты предполагают, что строительство первого УДК нового поколения уже идет на той же верфи Hudong-Zhonghua.

Водоизмещение УДК проекта 071 – 19000 тонн (полное – 25000 тонн), длина – 210 метров, ширина – 28 метров. Скорость – до 25 узлов, дальность плавания – 5000 миль. Экипаж – 120 человек.

Корабль может перевозить до 800 морпехов (батальон) и около 20 единиц амфибийной бронетехники. Кроме того, на борту базируются от двух до четырех катеров на воздушной подушке проекта 726/726A массой около 150 тонн каждый. Один такой катер способен перевозить основной боевой танк типа ZTZ-96A. В ангарах и на кормовой площадке размещаются до четырех тяжелых военно-транспортных вертолетов Z-8.

УДК вооружен 76-мм артустановкой АК-176 и четырьмя 30-мм зенитными арткомплексами АК-630.