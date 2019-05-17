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17.05.2019
Военно-промышленный курьер

Белоруссия закупила противотанковый ракетный комплекс "Конкурс-М"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Белоруссия закупила российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Конкурс-М", сообщил заместитель генерального директора холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") по внешнеэкономической деятельности Сергей Михайлов в ходе 9-й международной выставки вооружений MILEX 2019.

"У нас с Белоруссией есть контракты. В частности, мы поставляем им ПТРК "Конкурс-М". Мы также планируем закупить пусковое устройство (ПУ), разработанное белорусской компанией ЦНИП, для наших ракет, у них очень хорошее ПУ", - цитирует С. Михайлова ТАСС.

Он добавил, что белорусское предприятие "Минотор-Сервис" совместно с АО "КБП" размещает ПТРК "Корнет" на разработанном в Белоруссии бронеавтомобиле "Витим".

"Конкурс-М" предназначен для поражения современных танков, бронированных боевых машин, оснащенных динамической защитой, укрепленных огневых точек, подвижных, неподвижных наземных и находящихся на плаву малоразмерных целей в любое время суток. Конструкция пусковой установки позволяет размещать комплекс на колесных и гусеничных боевых машинах (БТР, БМП, БМД) и легковых машинах высокой проходимости. Комплекс "Конкурс-М" является основой противотанковой обороны.

Выставка MILEX 2019 проходит с 15 по 18 мая в Минске.

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Конкурс
Корнет
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Высокоточные комплексы
КБП
Ростех
ЦНИП ЗАО
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