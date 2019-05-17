Помощь США: Украине дадут $250 млн на войну

США выделят $250 млн для армии Украины

США планируют предоставить Украине в качестве оборонной помощи $250 млн, $50 млн из которых закладываются а летальное оружие. Также за счет этого вложения Вашингтон планирует профинансировать подготовку военнослужащих, логистическое обеспечение и поддержку в сфере военной разведки. В Госдуме выразили настороженность в связи с оказанием американской стороной такой помощи Украине.

В палате представителей конгресса США начался формальный процесс утверждения проекта оборонного бюджета на следующий год. В нем предусмотрено выделение $250 млн на оказание помощи Украине. Документ был опубликован во вторник на сайте комитета. Согласно ему, " $250 млн настоящим предписывается (потратить), сделать их доступными до 30 сентября 2020 года".

Из указанной суммы $50 млн закладываются исключительно для предоставления государству летального оружия оборонного характера.

Выделяемые средства также должны быть направлены на различные программы, в том числе подготовку военнослужащих, логистическое обеспечение, поддержку в сфере военной разведки, подчеркнули в проекте.

Законопроект должен пройти утверждение в Комитете по вопросам ассигнований, Палате представителей и Сенате, после чего его отправят на подписание президенту США Дональду Трампу.

Такое финансирование со стороны США насторожило зампреда комитета Государственной думы по обороне Юрия Швыткина. По его мнению, это подчеркивает военные расходы и указывает на некую агрессию по отношению к другим государствам. К тому же Швыткин считает, что Киеву сейчас стоит сосредоточиться на "мирной и созидательной деятельности".

"Со стороны России никто и никогда не нападет на наш братский народ. Я отрицательно отношусь к тому, что Соединенные Штаты выделяют средства на военную составляющую украинского государства", - сказал депутат RT.

О намерении американских властей выделить на военную помощь Украине $200 млн в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября, ранее сообщал генерал-лейтенант Энтони Иерарди во время брифинга по бюджетному запросу Пентагона. По словам помощника заместителя министра обороны США Элейн Маккаскер, которая занимается финансовыми вопросами, американское оборонное ведомство "вместе с Госдепартаментом продвигается вперед в деле разработки такого рода инициатив".

Средства для Украины планируется выделить в рамках "Европейской инициативы сдерживания".

Основной статьей расходов в Соединенных Штатах называли помощь в восстановлении Военно-морских сил страны, а также восстановление противовоздушной обороны (ПВО) и береговой охраны.

При этом сам Киев просит у Вашингтона помощи в приобретении зенитно-ракетных комплексов средней и большой дальности.

В апреле министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что за последнее время США оказали государству материальную помощь на сумму более чем $400 млн. "Это противотанковые средства Javelin, современные средства радиосвязи, средства артиллерийской разведки, радиоэлектронной борьбы, антиснайперские комплексы, беспилотные летательные аппараты", - уточнил он.

О том, что Украина получит комплексы Javelin на общую сумму $47 млн, 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним, Пентагон объявил еще в начале марта прошлого года. Чуть больше месяца спустя появилась информация о том, что Украина уже получила это оружие. При этом спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заверил, что эти системы не будут использоваться в Донбассе.

До этого украинский лидер Петр Порошенко говорил телеканалу CNN, что Киев хотел бы приобрести у американской стороны системы ПВО. Украина даже получила военные радиолокационные контрбатарейные системы Q36, которые предназначены для обнаружения и отслеживания выстрелов артиллерии и ракетных пусков.

На поставки военной помощи Киеву, в том числе оборонительных вооружений летального характера, в 2019 финансовом году Соединенные Штаты заложили $250 млн.

Более того, в декабре прошлого года Госдепартамент США выразил намерение предоставить Украине $10 млн "сверху". Эти средства Госдеп планировал направить "в ответ на опасную эскалацию ситуации со стороны России и необоснованное нападение 25 ноября на три украинских военно-морских корабля возле Керченского пролива". Данное сообщение было опубликовано на сайте американского внешнеполитического ведомства. Его на своей официальной странице в твиттере продублировал заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Роберт Палладино. Эту инициативу должен был одобрить конгресс.

По мнению американской стороны, эти средства Украина должна потратить на финансирование своей армии "для дальнейшего наращивания военно-морского потенциала Украины". Как указывается в заявлении ведомства, Вашингтон принимает такие меры в знак солидарности с Литвой и Великобританией, которые тоже выразили намерение увеличить свою помощь Украине в области обороны.

Все предъявляемые России обвинения в инциденте в Керченском проливе Москва категорически отвергает, подчеркивая, что российские пограничники выполняли свой долг, останавливая украинских моряков. К тому же в Кремле эту ситуацию воспринимают как провокацию со стороны Киева. Президент России Владимир Путин назвал настоящей причиной случившегося гонку за пост главы Украины.

Лидия Мисник