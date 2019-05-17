Российская армия получит человекоподобных роботов

В будущем армия может начать применение в войсках человекоподобных роботов. Машины не будут принимать самостоятельные решения, но помогут уберечь людей от агрессивной или опасной среды, рассказал в интервью "Интерфаксу" руководитель Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований (ФПИ) Олег Мартьянов.

"Сегодня уже есть решения, которые позволяют отправлять робота, например, в атомный реактор, чтобы человек мог посмотреть на происходящее внутри и предпринять какие-то действия при помощи дистанционного управления", — рассказал он.

Кроме того, для армии разрабатывается робот-сапер. Уже есть комплексы для дистанционной утилизации неразорвавшихся припасов.

Проект FEDOR, по словам Мартьянова, завершен, но техническое и методологическое сопровождение продолжается. В частности, ведется работа по подготовке первого полета в космос.

В марте сообщалось, что робот отправится в космос на беспилотном корабле "Союз" летом 2019 года.