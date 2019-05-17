"Армате" пообещали сирийский "Глаз"

Компания "Микран" разработала кассеты дистанционного запуска индивидуальной системы оперативной тактической разведки "Глаз", предназначенные для установки на боевые машины, в частности, на российский танк Т-14 "Армата", сообщили ТАСС на выставке MILEX 2019.

Отмечается, что разработка расширяет возможности системы "путем объединения ракетниц в одну кассету с возможностью автоматического запуска в выбранном оператором направлении".

Кассета представляет собой блок с семью индивидуальными контейнерами-ракетницами комплекса "Глаз", в состав которого также входит приемное устройство, монтируемое в кабине экипажа танка, и опорно-поворотный механизм.

В марте сообщалось, что Т-14 "Армата" получил туалет.

В январе ТАСС сообщал о разработке в интересах Минобороны системы "Глаз", представляющей собой запускаемый из ручной ракетницы мини-аппарат на парашюте, который поднимается на высоту до 300 метров, после чего выбрасывает устройство с камерой высокого разрешения, изображение с которой передается на планшет бойца. Система испытана в Сирии.

9-я международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2019 проходит с 15 по 18 мая в Минске (Белоруссия).