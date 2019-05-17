Дело не в трубе

Этому оружию тысячи лет. Но оно по-прежнему остается современным

Пневматическое оружие может быть как игрушкой для взрослых мальчишек, так и профессиональным спортивным инвентарем. Современная пневматика позволяет сочетать удовольствие от обладания оружием и азарт от стрельбы с безопасностью, благодаря чему в некоторых случаях ее можно заказать даже в интернет-магазине. "Лента.ру" и "Калашников" рассказывают историю пневматического оружия от глубокой древности до наших дней.

От духовой трубки до ружья

Сжатый воздух для выталкивания снаряда человек начал использовать достаточно давно. Уже кроманьонцы, Homo sapiens эпохи палеолита, располагали простейшим пневматическим оружием — духовой трубкой. Устройство предполагает выдувание снаряда (обычно небольшой стрелы c ядовитым наконечником) из длинной и тонкой трубки.

В частности, африканские племена использовали небольшие трубки для выдувания коротких стрел, тогда как коренные жители Азии использовали значительно более длинные трубки. Такое оружие применялось главным образом в охоте на небольших животных. Если африканские трубки были рассчитаны на стрельбу на расстояние до 20 метров, то из азиатских можно было попасть в цель, расположенную в пять раз дальше.

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Пневматическое оружие в его современном понимании появилось в Германии спустя более полутора тысяч лет после изобретения древнегреческим ученым Архимедом из Сиракуз паровой пушки. Ружье, в котором пуля выталкивалась сжатым воздухом, создано в Нюрнберге в середине XV века. Там же в следующем веке появилось оружие, использующее пружинный механизм. При нажатии на спусковой крючок освобождался поршень, приводимый в движение пружиной. В результате этого повышалось давление в камере — и пуля выталкивалась из ствола. Немецкое изобретение оказалось первым пружинно-поршневым пневматическим ружьем.

Постепенно популярность нового оружия росла. Над созданием ружей стали работать все больше изобретателей, а интерес к ним начали проявлять королевские особы. В конце XVI века математик и инженер Марен Мерсенн занимался созданием пружинного ружья для французского короля Генриха IV. Хотя новые проекты духовых ружей неоднократно появлялись в XVII и ХVIII веках, устройство такого оружия оставалось крайне простым.

По всей планете

В XVII веке пневматическое оружие стали использовать для охоты. Одни из самых популярных в то время ружей изготавливала семья Босслер. В XVIII веке появилась магазинная казнозарядная пневматическая винтовка с предварительной накачкой, созданная тирольским механиком Бартоломео Жирардони.

Винтовка Жирардони имела ствол калибра 13 миллиметров с восьмигранной нарезкой, сменный приклад-баллон, ударный клапан и магазин на 20 десятиграммовых круглых пуль. Воздушный баллон поддерживал давление в 33 атмосферы и обеспечивал до 20 выстрелов, однако по мере расхода воздуха в баллоне дальность стрельбы падала. Первые 10 пуль могли стрелять на расстояние около 100 метров с начальной скоростью 200 метров в секунду. Для закачки воздуха в баллон вместе с ружьем поставлялся специальный насос.

Источник изображения: Кадр: Gunscom / YouTube

Уже в конце XVIII и начале XIX века пневматическое оружие распространилось за пределы Европы. Копии винтовок Жирардони получили американцы, а японцы научились производству пневматического оружия у голландцев.

Во второй половине XIX века американец Генри Маркус Куакенбуш приступил к серийному производству недорогой пневматической винтовки, предназначенной для стрельбы на дальность до 10 метров. Почти в то же самое время появился Daisy системы Кларенса Гамильтона, считающийся первым металлическим пневматическим пистолетом. Дешевое и относительно безопасное оружие быстро стало популярным. В США удалось наладить производство коммерчески успешных образцов пневматического оружия, однако его совершенствованием по-прежнему занимались в Европе. Одно из самых важных изобретений пришлось на 1890 год, когда француз Поль Жиффар предложил заполнять газовый баллон не сжатым воздухом, а сжиженным углекислым газом.

Благодаря этому пневматическое оружие пережило настоящий бум: многие массовые образцы современного оружия появились уже в первой половине XX века. Они использовались для развлекательной стрельбы и начальной военной подготовки. Так, в Германии с 1933-го и до начала 1940-х выпускалась пневматическая винтовка Haenel 33, внешне похожая на знаменитый Mauser 98k.

Справедливости ради стоит отметить, что первые образцы отечественного пневматического оружия были выпущены еще до войны — правда, в количествах, несопоставимо малых по сравнению с послевоенными. В 1942 году в самостоятельное производство выделен "Ижевский механический завод", который сразу после Великой Отечественной войны начал выпуск спортивного пневматического оружия для внутреннего рынка СССР и для поставок на экспорт.

Еще до Великой Отечественной войны и сразу после нее, в 1946 году, в Ижевске производилась пневматическая винтовка ПСР (пневматическое спортивное ружье), которая впоследствии была модернизирована. Довоенные винтовки, маркированные словом Sport и годом выпуска на воздушном цилиндре, благополучно сохранились до наших дней в коллекциях любителей пневматики.

Современная пневматика использует для стрельбы свинцовые пульки или стальные пули-шарики. Пульки за счет сложной формы летят в мишень точнее, поэтому в спортивной пневматике используют исключительно их. Главное же преимущество шариков – возможность зарядки из бункера или магазина большой емкости, поскольку такой снаряд в отличие от пули невозможно вставить в патронник "не той" стороной.

Источник изображения: Фото: shooting-ua.com

Как и огнестрельное оружие, пневматику различают по калибру – диаметру канала ствола и диаметру используемой пули. Наиболее распространенным и наиболее безопасным из-за небольшой мощности является "спортивный" калибр 4,5 мм, причем это касается как винтовок, так и пистолетов. Именно в этом калибре выпускается самое массовое и популярное отечественное пневматическое оружие: винтовка МР-512 и пистолет МР-654К (пневматический пистолет Макарова). Хотя называть эти изделия оружием не совсем верно: с точки зрения закона винтовки и пистолеты калибра 4,5 мм и мощностью выстрела менее 3 Дж называются "конструктивно сходными с оружием изделиями" и поэтому продаются и покупаются так же, как любой спортивный инвентарь – в любом магазине без ограничений.

Классика жанра

Классический тип винтовок — так называемая "переломка", взведение боевой пружины в которой производится складыванием ствола. Такое оружие не потребует баллонов с углекислым газом или сжатым воздухом, а стрелять из него можно где и когда угодно. В СССР большой популярностью пользовалась пневматическая винтовка ИЖ-22 — прямая наследница ПСР-ПСРМ, серийно выпускавшаяся в 1966-1980 годах. Именно такое оружие использовалось в знаменитых пневматических тирах в парках и на пляжах.

В 90-х годах наиболее популярной пневматической винтовкой стала ИЖ-38, а затем MP-512, сегодня выпускающаяся под брендом Baikal более чем в десяти разных версиях. Надежная и неприхотливая МР-512 до сих пор остается идеальным выбором для обучения стрельбе.

Источник изображения: Фото: предоставлено "Калашников"

Подвид "переломки" — винтовка МР-60 с подствольным или боковым рычагом. Благодаря тому, что ствол в таких моделях не надо "переламывать", их можно делать многозарядными — пульки вставляются в магазин, а перезарядка происходит автоматически вместе с взведением рычага при накачке. Преимуществом "переломок" перед другой пневматикой является доступность — приобрести отечественную пневматическую винтовку такого типа можно дешевле 5 тысяч рублей. С учетом того, что помимо винтовки для начала занятий стрельбой не потребуется ничего сложнее бумажной мишени (или любого другого подручного предмета, размер которого будет зависеть лишь от способностей стрелка), этот вид спортивного досуга однозначно является одним из самых доступных.

Самой молодой разновидностью пневматики считается оружие с предварительной накачкой PCP (Pre Charged Pneumatics), которое отличает наличие съемного или несъемного баллона со сжатым воздухом с давлением около 200 атмосфер. Иногда кроме воздуха допускается использование другого газа, например, гелия. Такую винтовку не надо с усилием взводить перед каждым выстрелом, но надо накачивать баллон — в магазинах и тирах есть специальные станции. По этой технологии производят как мощные охотничьи винтовки, так и тренировочные, которые можно без опаски дать в руки юным спортсменам. Кроме того, пневматическое оружие с предварительной накачкой допускает установку разнообразных оптических прицелов, поскольку практически не дает отдачи при выстреле.

Выбирая аутентичное

Подавляющее большинство пневматических пистолетов, которые вы можете встретить на витринах магазинов, также относятся к категории "игрушек" и продаются всем желающим без лицензии. При этом очень часто внешним видом они полностью копируют какой-либо боевой пистолет, и именно это является основной причиной покупки. Приобрести настоящее короткоствольное оружие нельзя по закону, для покупки травматического нужна лицензия. В такой ситуации пневматический пистолет становится единственной реально доступной игрушкой для взрослых мальчишек: выглядит как настоящий, стреляет, безопасен и не требует никаких специальных усилий для приобретения – можно даже заказать в интернет-магазине. Неудивительно, что самая популярная модель пневматического пистолета на российском рынке – это копия легендарного отечественного пистолета Макарова (ПМ), которая производится на Ижевском Механическом Заводе (марка Baikal, входит в "Калашников"). "Игрушку" собирают в том же цехе, на том же оборудовании и с использованием тех же комплектующих (за исключением, конечно, боевых компонентов), что и настоящий "Макаров".

Источник изображения: Фото: предоставлено "Калашников"

Со времен СССР в нашей стране сохранились сильные традиции в области пневматического оружия. В частности, продукция крупнейшего российского производителя "Ижевский механический завод", входящего в состав "Группы компаний "Калашников", сегодня представлена широкой линейкой пневматических пистолетов и винтовок, приспособленных под самые разнообразные интересы.

"Лента.ру"

Выпускаются в пневматическом варианте и другие зарубежные и отечественные пистолеты: от исторических реплик типа Кольт 1911 до новейших образцов, только поступающих на вооружение, типа пистолетов Ярыгина и Лебедева.

Сила духа, грация и пластика

В Советском Союзе массовому стрелковому спорту уделялось большое внимание – тир с пневматическими винтовками был неотъемлемой частью любого парка отдыха, норматив по стрельбе из малокалиберной винтовки сдавали все школьники. В современной России этот вид спорта, воспитывающий помимо физических навыков еще и психологическую устойчивость, и прививающий культуру обращения с оружием, только начинает возрождаться на волне усилий государства по популяризации системы нормативов ГТО.

Главную роль в популяризации стрелкового спорта сегодня играет биатлон. Именно то, что отличает эти состязания от обычных лыжных гонок – азарт стрелкового рубежа – привлекает многомиллионную армию зрителей к телевизорам и на стадионы. И в официальном спорте пневматика также находит полноценное применение. В 2017 пневматический биатлон был официально признан Минспорта России как самостоятельный вид спорта.

Дисциплиной, сочетающей непредсказуемость обычного биатлона с безопасностью пневматики, в последние годы занимается все больше детей. Под требования тренеров и для подрастающего поколения выпускаются новые модели пневматических винтовок, сходные по механике с "настоящими" спортивными. Здесь Россия идет в ногу с такими ведущими биатлонными странами, как Германия, Италия, Австрия и Норвегия, где детей до 14 лет традиционно обучают биатлону именно на пневматическом оружии. Оно, имея сходные с огнестрельным характеристики, позволяет подрастающему поколению достаточно легко и безопасно получить навыки стрельбы.

Как показывает российский и международный опыт, дети и подростки, изначально обучавшиеся на пневматике, повзрослев, успешно обращаются и с другими видами оружия. Также у нас в стране проводятся массовые соревнования для юных и взрослых любителей биатлона, рассчитанные на участников без специальной подготовки. Так, с 2017 года в Ижевске с большим успехом проходят осенние и зимние гонки "Калашников Биатлон Фест", принять участие в которых может любой желающий.

Источник изображения: Фото: предоставлено "Калашников"

Современные пневматические винтовки и пистолеты далеко ушли от своих далеких прародителей и спектр их применения широк и многообразен: от охоты до профессионального спорта, от военных игр, в которых директора и владельцы серьезных компаний как мальчишки бегают по лесу в камуфляже, до тира в парке, где за меткий выстрел вам вручат гигантского плюшевого медведя. Современные жители городов, которые, подобно прародителям, не могут устоять перед инстинктами и стремятся взять в руки оружие, получили такую возможность благодаря тренировочным моделям Ижевского оружия — с полным соблюдением норм безопасности и закона.