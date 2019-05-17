Новый "Панцирь" научили бороться с любыми беспилотниками

Модернизированная экспортная версия ЗРК "Панцирь-С1М" после усовершенствований может уничтожать все типы беспилотников, сообщил заместитель гендиректора холдинга "Высокоточные комплексы" по внешнеэкономической деятельности Сергей Михайлов.

"Очень сильно расширен типаж поражаемых целей с учетом тех результатов, которые мы получили по итогам сирийских событий. Проведены соответствующие доработки. Теперь мы более эффективно работаем по всем беспилотным летательным аппаратам", – отметил Михайлов, передает ТАСС.

Радиус поражения ЗРК был увеличен до 30 километров с помощью новой ракеты, добавил он.

"Соответственно, будет уже два типа ракет: это так называемые ближняя и дальняя", – пояснил представитель "Высокоточных комплексов".

Новый комплекс ориентирован на внешний рынок, сказал Михайлов. "Он проходит испытания на полигоне в России... Предварительные, основная часть их уже произведена", – уточнил он.

В ходе последней атаки террористов на авиабазу Хмеймим в Сирии на защищаемую "Панцирями" и комплексами "Тор-М1" территорию не попал ни один из снарядов боевиков.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Алексей Дегтярев