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17.05.2019
Деловая газета "Взгляд"

Новый "Панцирь" научили бороться с любыми беспилотниками

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Источник изображения: © РИА Новости, Игорь Зарембо

Модернизированная экспортная версия ЗРК "Панцирь-С1М" после усовершенствований может уничтожать все типы беспилотников, сообщил заместитель гендиректора холдинга "Высокоточные комплексы" по внешнеэкономической деятельности Сергей Михайлов.

"Очень сильно расширен типаж поражаемых целей с учетом тех результатов, которые мы получили по итогам сирийских событий. Проведены соответствующие доработки. Теперь мы более эффективно работаем по всем беспилотным летательным аппаратам", – отметил Михайлов, передает ТАСС.

Радиус поражения ЗРК был увеличен до 30 километров с помощью новой ракеты, добавил он.

"Соответственно, будет уже два типа ракет: это так называемые ближняя и дальняя", – пояснил представитель "Высокоточных комплексов".

Новый комплекс ориентирован на внешний рынок, сказал Михайлов. "Он проходит испытания на полигоне в России... Предварительные, основная часть их уже произведена", – уточнил он.

В ходе последней атаки террористов на авиабазу Хмеймим в Сирии на защищаемую "Панцирями" и комплексами "Тор-М1" территорию не попал ни один из снарядов боевиков.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Алексей Дегтярев

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Тор-М1
Компании
Высокоточные комплексы
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
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6 комментариев
№1
17.05.2019 02:05
http://lenta.ru/news/2019/05/17/sa22/
0
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№2
17.05.2019 08:16
Здесь написана правда.

Не так давно я сам был на КБП и слушал рассказ о ряде новых систем и модернизаций существующих систем от одного из зам. генеральных директоров.

Они действительно провели доработку ряда систем и одна из доработок (радар) как раз была направления на работу по беспилотным целям в широком диапазоне размеров, скоростей, высот и количества.

Более того, эта доработка уже прошла испытание боем (не в Сирии) и показала свою очень высокую эффективность.

К сожалению я не имею права говорить о том, ни за счет чего, ни где прошла боевое крещение - очень жесткий (и обоснованный) режим секретности. Встреча была не по вооружению, а по другой тематике и на встрече присутствовали и журналисты, но я так и не увидел в СМИ ни фото материалов с этой встречи, ни каких-либо статей. И, полагаю - это правильно.
+6
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№3
17.05.2019 12:02
Цитата, Андрей Л. сообщ. №2
очень жесткий (и обоснованный) режим секретности.
Цитата, Андрей Л. сообщ. №2
на встрече присутствовали и журналисты
+3
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№4
17.05.2019 13:03
И что Вас удивляет?
Им показывали как и нам далеко не всё, а на часть встреч их просто не допустили - это нормальная практика.
Меня же удивило то, что часть изделий им снимать официально было разрешено, даже модернизированных, но и этих фоток я не увидел пока нигде.
А вот на модернизации ряда изделий, включая Панцирь - снимать было просто нельзя в принципе - это тоже нормальная практика, ну я во всяком случае с таким уже сталкивался.
0
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№5
17.05.2019 17:25
30 км это уже серьёзно!
Молодцы!
0
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№6
17.05.2019 17:44
Цитата, Gur сообщ. №5
30 км это уже серьёзно!
Молодцы!
Молодцы, да. Вот только есть сомнение - может это очередное очковтирательство и двигаться в развитии ЗРС типа "Панцирь" следует не к увеличению дальности, а к повышению боевой эффективности, мобильности и снижению стоимости на присущих ему дистанциях "прямой видимости"[, а здесь успехи невелики]?
0
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