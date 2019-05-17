В Кремле объяснили, как в пять раз увеличить закупки истребителей Су-57

Закупить 76 истребителей Су-57 для российской армии вместо запланированных ранее 16 единиц позволит снижение стоимости этих самолетов и внутреннее перераспределение средств, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Речь идет о том, что без увеличения в целом бюджета, выделенного на закупку новой техники, путем перераспределения и путем сокращения себестоимости, то есть повышения эффективности производства. Здесь не идет речь о простой математической формуле... Речь идет о том, что в целом бюджет министерства, бюджет закупок не будет увеличен, но какие-то внутренние перераспределения, конечно, возможны и допустимы", – сказал Песков, передает РИА "Новости".

Так он ответил на вопрос о том, как можно снизить стоимость самолетов на 20% и закупить 76 единиц вместо 16.

На уточняющий вопрос, за счет чего будет обеспечена большая закупка Су-57, Песков сказал, что это известно, однако это тема оборонных совещаний, которые проводятся не в публичном режиме.

В среду президент Владимир Путин в ходе совещания по военной тематике сообщил, что рассчитывает на заключение в ближайшее время контракта на закупку 76-ти новейших истребителей Су-57. Ранее программой вооружений до 2027 года планировалось закупить 16 таких самолетов. Путин сообщил, что в результате последней работы стоимость летательных аппаратов и вооружения фактически снизилась на 20%.

Напомним, министерство обороны подписало с компанией "Сухой" контракт на поставку до 2020 года двух истребителей пятого поколения Су-57. При этом в 2018 году появлялись предположения о том, что истребитель пятого поколения быстро устареет и "не будет массово закупаться в интересах ВКС".

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) – российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС России в 2019 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.

Алина Назарова