ЦАМТО, 16 мая. Строительство завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле ведется по графику, завершаются монтажные работы, заявил в интервью "РИА Новости" заместитель директора ФСВТС Анатолий Пунчук.

"Строительство объекта осуществляется в полном взаимодействии с представителями инозаказчика, а также в соответствии с согласованным с венесуэльской стороной графиком. На объекте завершаются монтажные работы. В то же время, на темпе строительства не может не сказаться блокада страны, организованная при поддержке США и некоторых государств региона, а также внутриполитическая ситуация в Венесуэле", – сказал А.Пунчук.

Несмотря на это, отметил он, Россия с оптимизмом смотрит на исполнение проекта в установленные сроки.

Ранее сообщалось о завершении строительства завода в 2019 году, напоминает агентство.