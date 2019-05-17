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17.05.2019
ЦАМТО

Строительство завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле ведется по графику

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Венесуэльские солдаты с автоматом Калашникова АК-103
Венесуэльские солдаты с автоматом Калашникова АК-103.
Источник изображения: © EPA/CHICO SANCHEZ

ЦАМТО, 16 мая. Строительство завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле ведется по графику, завершаются монтажные работы, заявил в интервью "РИА Новости" заместитель директора ФСВТС Анатолий Пунчук.

"Строительство объекта осуществляется в полном взаимодействии с представителями инозаказчика, а также в соответствии с согласованным с венесуэльской стороной графиком. На объекте завершаются монтажные работы. В то же время, на темпе строительства не может не сказаться блокада страны, организованная при поддержке США и некоторых государств региона, а также внутриполитическая ситуация в Венесуэле", – сказал А.Пунчук.

Несмотря на это, отметил он, Россия с оптимизмом смотрит на исполнение проекта в установленные сроки.

Ранее сообщалось о завершении строительства завода в 2019 году, напоминает агентство.

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Страны
Венесуэла
Россия
США
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
ФСВТС РФ
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