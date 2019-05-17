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17.05.2019
ТАСС

Роскосмос по-прежнему планирует выполнить 45 запусков в 2019 году

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Пуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-08. 13 февраля 2018
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-08. 13 февраля 2018.
Источник изображения: © Фото : КЦ "Южный"

В это число входят как запуски ракет космического назначения, так и испытательные пуски баллистических ракет

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Роскосмос не отказался от озвученного ранее плана выполнить в 2019 году 45 запусков ракет. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

"План выполняется", - отметил он.

В начале января источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил о планах Роскосмоса запустить в 2019 году 45 ракет. Это следует из плана-графика. В число запусков входят как запуски ракет космического назначения, так и испытательные пуски баллистических ракет. Позже эту информацию подтвердили в Роскосмосе.

На данный момент состоялся один запуск пилотируемого корабля "Союз МС-12", три запуска спутников, в том числе OneWeb, EgyptSat-A и O3b, и один - космического грузовика "Прогресс МС-11".

Как сообщил в конце 2018 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, за прошлый год госкорпорация выполнила 22 пуска различных ракет.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Прогресс ТГК
Союз ПКК
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