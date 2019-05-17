Роскосмос по-прежнему планирует выполнить 45 запусков в 2019 году

В это число входят как запуски ракет космического назначения, так и испытательные пуски баллистических ракет

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Роскосмос не отказался от озвученного ранее плана выполнить в 2019 году 45 запусков ракет. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

"План выполняется", - отметил он.

В начале января источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил о планах Роскосмоса запустить в 2019 году 45 ракет. Это следует из плана-графика. В число запусков входят как запуски ракет космического назначения, так и испытательные пуски баллистических ракет. Позже эту информацию подтвердили в Роскосмосе.

На данный момент состоялся один запуск пилотируемого корабля "Союз МС-12", три запуска спутников, в том числе OneWeb, EgyptSat-A и O3b, и один - космического грузовика "Прогресс МС-11".

Как сообщил в конце 2018 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, за прошлый год госкорпорация выполнила 22 пуска различных ракет.