Анатолий Пунчук: заключение новых контрактов на поставку Венесуэле вооружений маловероятно

ЦАМТО, 16 мая. Заключение новых контрактов на поставку Венесуэле вооружений маловероятно из-за переживаемого страной кризиса, заявил в интервью "РИА Новости" заместитель директора ФСВТС Анатолий Пунчук.

"Сегодня задачу видим в поддержании поставленной ранее нами техники в исправном состоянии. С учетом переживаемого страной кризиса подписание контрактов на поставку финальных образцов вооружения и военной техники в настоящий момент маловероятно", – сказал А.Пунчук.

По его словам, Венесуэла на сегодняшний день является одним из крупнейших эксплуатантов нашей техники в Латинской Америке, а венесуэльские ВС оснащены самыми современными образцами российской продукции военного назначения – это и самолеты, вертолеты, средства ПВО, бронетанковая техника, отмечает агентство.

"Не скрою, что санкции, введенные США и странами Западной Европы в отношении Венесуэлы и российских компаний-экспортеров продукции военного назначения, оказывают негативное влияние на развитие военно-технического сотрудничества между нашими странами. США, пытаясь использовать блокаду страны, создают трудности в поставке запасных частей и агрегатов, что является одной из форм недобросовестной конкуренции на рынке вооружения", – цитирует "РИА Новости" А.Пунчука.