Песков рассказал, как удастся купить больше Су-57 для российской армии

Речь идет о том, отметил пресс-секретарь президента, что в целом бюджет закупок не будет увеличиваться, но "какие-то внутренние перераспределения, конечно, возможны и допустимы"

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что дополнительные закупки самолетов Су-57 для российской армии будут проведены за счет перераспределения средств и сокращения себестоимости.

"Речь идет о том, что без увеличения бюджета в целом, бюджета, выделенного на закупку военной техники, путем перераспределения и путем сокращения себестоимости, то есть повышения эффективности производства", - пояснил представитель Кремля заявление президента РФ Владимира Путина о дополнительных закупках Су-57. Песков подчеркнул, что "здесь не идет речь о простой математической формуле, речь идет о том, что в целом бюджет министерства [обороны], бюджет закупок не будет увеличиваться, но какие-то внутренние перераспределения, конечно, возможны и допустимы".

Представитель Кремля отказался отвечать на вопрос, за счет сокращения каких статей расходов увеличатся ассигнования на покупку Су-57, сославшись на то, что "это тема оборонных совещаний [у Путина], которые проводятся в непубличном режиме".

Путин 15 мая сообщил на совещании по оборонной тематике, что до 2028 года будет закуплено 76 самолетов Су-57, комплексный контракт будет заключен в ближайшее время.

Он пояснил, что ранее программой вооружений до 2028 года планировалось закупить 16 таких самолетов, но производители смогли на 20% снизить стоимость и летательных аппаратов, и вооружения, в результате чего появилась возможность закупить больше боевых машин этого класса. По словам главы государства, решено закупить "за тот же период времени без увеличения стоимости 76 таких самолетов".