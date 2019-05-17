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17.05.2019
ТАСС

Песков рассказал, как удастся купить больше Су-57 для российской армии

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Истребители Су-57
Истребители Су-57.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Речь идет о том, отметил пресс-секретарь президента, что в целом бюджет закупок не будет увеличиваться, но "какие-то внутренние перераспределения, конечно, возможны и допустимы"

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что дополнительные закупки самолетов Су-57 для российской армии будут проведены за счет перераспределения средств и сокращения себестоимости.

"Речь идет о том, что без увеличения бюджета в целом, бюджета, выделенного на закупку военной техники, путем перераспределения и путем сокращения себестоимости, то есть повышения эффективности производства", - пояснил представитель Кремля заявление президента РФ Владимира Путина о дополнительных закупках Су-57. Песков подчеркнул, что "здесь не идет речь о простой математической формуле, речь идет о том, что в целом бюджет министерства [обороны], бюджет закупок не будет увеличиваться, но какие-то внутренние перераспределения, конечно, возможны и допустимы".

Представитель Кремля отказался отвечать на вопрос, за счет сокращения каких статей расходов увеличатся ассигнования на покупку Су-57, сославшись на то, что "это тема оборонных совещаний [у Путина], которые проводятся в непубличном режиме".

Путин 15 мая сообщил на совещании по оборонной тематике, что до 2028 года будет закуплено 76 самолетов Су-57, комплексный контракт будет заключен в ближайшее время.

Он пояснил, что ранее программой вооружений до 2028 года планировалось закупить 16 таких самолетов, но производители смогли на 20% снизить стоимость и летательных аппаратов, и вооружения, в результате чего появилась возможность закупить больше боевых машин этого класса. По словам главы государства, решено закупить "за тот же период времени без увеличения стоимости 76 таких самолетов".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Персоны
Путин Владимир
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